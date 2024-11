Vicente Vallés destroza a Pedro Sánchez cazándole al vuelo otro grosero bulo

El rey de detectar bulos, pillado con las manos en la masa.

Pedro Sánchez, que no se cansa de jactarse de ser el único que lucha contra las supuestas desinformaciones y las trolas vertidas por los medios de la derecha, lo que él vino a denominar la máquina del fango, acabó por demostrar que quien suelta mentiras como camiones es él mismo.

El presidente del Gobierno socialcomunista, invitado al congreso de la UGT en Barcelona el 26 de noviembre de 2024, le dio por ponerse en plan mitinero y poco a poco se le fue calentando el pico hasta el punto de inventarse una realidad que solo existió en su peculiar imaginario mental:

No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2019. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2023. A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa, os lo agradezco, os lo agradezco de corazón. Pero en fin, tres años y los que vienen después de esos tres años. Y los que vienen.