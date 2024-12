El mensaje de Víctor de Aldama a Iker Jiménez pone a temblar a Pedro Sánchez: «Ábalos contó mentiras»

No se tragó la declaración de José Luis Ábalos en el Supremo.

El comisionista Víctor de Aldama, que pasará por el Alto Tribunal el 16 de diciembre de 2024, no quiso pasar por alto el testimonio vertido por el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Para el empresario, el ahora diputado en el Grupo Mixto no hizo otra cosa que parapetarse en mentiras y metió el miedo en el cuerpo de Pedro Sánchez y de la propia formación de Ferraz al asegurar que su declaración ante el juez del Supremo va a ser otro ejercicio de transparencia y en el que se aportarán nuevos datos que desmientan la defensa esgrimida por Ábalos.

Aldama envió un vídeo a Iker Jiménez para que este le diese cancha en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) y, más allá de dorarle la píldora al presentador, lo cierto es que vuelve a dejar claro que tanto en el PSOE como en el Palacio de La Moncloa estaban al tanto de lo que se estaba cociendo:

Hoy, por circunstancias, ha declarado el señor Ábalos en el Tribunal Supremo. Ha dicho lo que tenía que decir, yo no voy a responder porque ya me tocará responder a mí el lunes pero ahí le dejo a Ramón (Bermejo) una primicia que nos han pasado porque ya ni me acordaba de esa situación y se van a poder desmontar un poco más las mentiras de este señor que al final se atribuyen a este Gobierno. Porque, no nos olvidemos, este señor, Ábalos, era el número dos del presidente Pedro Sánchez.