Vicente Vallés noquea al Gobierno Sánchez al desenmascarar a todos los implicados en la filtración del correo del novio de Ayuso

La cuestión comienza a ponérsele mucho más que de color hormiga al Gobierno Sánchez.

En la noche del 19 de diciembre de 2024, el periodista Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias, diseccionó hasta la saciedad el quién es quién en la filtración del famoso correo de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y cómo se intentó de manera artera que el entonces líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, soltase la bomba tal cual venía de la Fiscalía General del Estado.

Y es que cada vez son más los nombres que se van uniendo a esta ceremonia de la confusión.

Así lo reprodujo Vicente Vallés:

También se cita a Ion Antolín, entonces director de Comunicación del PSOE, que acaba de ser nombrado secretario de Estado de Comunicación en Moncloa . Antolín contactó con el principal colaborador del propio Lobato. Otro nombre es el de Pilar Sánchez Acera , entonces jefa de gabinete de Óscar López , quien a su vez era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y que hoy es ministro y líder de los socialistas madrileños en sustitución precisamente del dimitido Juan Lobato. Sánchez Acera fue quien envió a Lobato el email con los datos privados del novio de Ayuso. Y también aparece citada la directora de Comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que antes había sido portavoz del gobierno. No son bulos, son los datos de un informe de la Guardia Civil.

Para el presentador, resultó esencial ver los mensajes que salieron tras el volcado del teléfono de Juan Lobato:

En este punto es interesante detenerse en los mensajes que se han obtenido del volcado del teléfono móvil de Juan Lobato. El dimitido líder del PSOE madrileño le dice a su director de gabinete y a una diputada de su partido que Pilar Sánchez Acera le ha pedido que saque, que muestre en la Asamblea de Madrid, el email de la Fiscalía, que aún no ha salido en los medios, pero que lo saque yo, en referencia a Lobato. Y añade Lobato, no puede ser. A lo que su director de gabinete le responde, no lo hagas. Y apunta que el secretario de Estado de Comunicación, el director de comunicación del PSOE y la directora de comunicación de la Ministra de Vivienda le han escrito con lo mismo Pero hay más. La Guardia Civil considera aprobado que tanto Moncloa, como el PSOE nacional, como el PSOE de Madrid, estarían coordinados para dar una respuesta conjunta sobre este asunto.