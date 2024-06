Ya lo avisó Reverte: a Sánchez solo le falta ‘matar’ a una víctima después de Yolanda Díaz

“Sánchez es un pistolero, los va a matar a todos”.

Fue en octubre de 2021 cuando el escritor Arturo Pérez-Reverte presagió en su paso por ‘El hormiguero’ cuáles serían los pasos de Pedro Sánchez, al que definió a la perfección.

“A los que no los ha matado los va a matar, y matará al Rey si hace falta. Ahora, tres años después, los ha matado a todos, ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre. Los ha matado a todos, a todos, y al Rey no lo mató porque lo necesita. Si no lo necesitara, lo mataría también”, sentenció el académico.

Dimite Yolanda Díaz de líder de sumar, como ya hicieron antes Rajoy, Rivera, Casado e Iglesias. Uno a uno. Pedro Sánchez los ha matado a todos y, ya sólo le queda uno. Me viene a la mente esto @perezreverte: lo supo venir mejor que nadie hace años. pic.twitter.com/Fc8qfITUW2 — Iván (@Ivangrpz) June 10, 2024

Tres años más tarde, este aviso cobra especial importancia después de ‘aniquilar’ a su última ‘víctima’, Yolanda Díaz.

Después del fracaso estrepitoso en las elecciones europeas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, dimitía como líder de Sumar dejando a la amalgama de partidos que conforman la formación sin rumbo.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, los ha ido ‘fulminando’ uno a uno. Primero fue Mariano Rajoy, al que expulsó mediante una moción de censura; luego, Albert Rivera con el fracaso de Ciudadanos; Pablo Casado, que nunca consiguió llegar a Moncloa; Pablo Iglesias, al que se terminó ‘comiendo’ y, después, a Yolanda Díaz.

Según el aviso de Reverte, al ‘pistolero’ Sánchez solo le faltaría la ‘cabeza’ de Felipe VI, al que ha ‘salvado’ porque “lo necesita” aún y cuando no le sea necesario, “lo ‘matará’ también”.

Un año más tarde, el periodista volvió a expresar su fascinación -esta vez, en su cuenta de Twitter- ante la manera de ‘matar’ del socialista:

“Me fascina cómo mata Sánchez. Su frialdad de pistolero implacable. Uno tras otro van cayendo a su alrededor mientras se protege tras los cadáveres”.

Y advertía: “Lo más grave será cuando ya no le queden víctimas o instituciones que interponer. Entonces estaremos desnudos y a la intemperie”.

¡Para echarse a temblar!