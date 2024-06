Ayuso planta cara a Sánchez: «El fango que ve en Madrid lo tiene en los sótanos de La Moncloa»

Contundente como nadie.

Isabel Díaz Ayuso respondió sin pestañear a las acusaciones de Pedro Sánchez cuando vino a decir en una entrevista en TVE que la máquina del fango «tiene una sede social y está en la Comunidad de Madrid«.

La presidenta madrileña, que este 12 de junio de 2024 tenía Consejo de Gobierno en Torrejón, no dudó en afear al inquilino de La Moncloa sus ataques contra todo aquel que le rebatiese sus intenciones:

Me sorprende que el presidente, que está rodeado por investigaciones de la UCO , la trama de Koldo , la de Tito Berni , las pistolas, los prostíbulos, los rulos con dinero, paraísos fiscales, ministerios implicados, corrupción que la acecha, nos tenga que venir a los demás a decir semejantes cosas. Nosotros somos primeros, dice que la Comunidad de Madrid es la primera en fango, nosotros somos los primeros en sanidad, los primeros en el empleo, los primeros en la atracción de turismo, terceros en Europa en temas financieros, segundos, terceros de Europa en todos los temas digitales y subiendo cada día más. Él es el primero, él sí, en el fango, el que está rodeado de fango y que a lo mejor el que encuentra en Madrid lo tiene en los sótanos de La Moncloa. Es lo único a lo que dedica la vida este hombre.

Ayuso no se quedó ahí:

Subrayó que lo que está haciendo Sánchez es puro «matonismo democrático»:

Recordó que la Constitución le impide a Sánchez poder llevar a cabo esos propósitos contra el órgano de los jueces:

Y lo que queremos avisar es que la Constitución no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma, ninguna es ninguna, por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez. Son las Cortes Generales, a partes iguales, Congreso y Senado, quienes tienen que hacer esta toma de decisiones, estos nombramientos. Y, por supuesto, con prácticas bolivarianas, les encargará pisotear al Senado para que se quede minoría, para que no cuente una cámara fundamental como es esta. Y, mientras tanto, tenemos al Fiscal General en su vida hacia adelante. No habíamos vivido una situación tan grave en España en democracia.