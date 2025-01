¡200.000 euros tirados a la basura! La aplicación de Irene Montero para repartir las tareas caseras deja de estar disponible

Más de 200.000 euros tirados a la basura.

Una de las últimas ocurrencias de Irene Montero (Podemos) antes de dejar su cargo como ministra de Igualdad fue el de sacarse de la manga una aplicación bautizada como ‘MeToca‘ que venía a revolucionar el mundo de las tareas domésticas para que cada cónyuge se hiciera cargo de unas labores determinadas.

El engendro virtual vio la luz en 2023 y poco más de un año después ha acabado por no estar disponible ante la falta evidente de usuarios que se habían descargado en sus terminales móviles la app de marras.

El invento de la podemita tenía como eslogan ‘¿Agotada de que te toquen siempre a ti las tareas del hogar? Descarga la app MeToca, crea tu equipo de trabajo y… ¡a compartir!’ se lanzó en el mes de septiembre del 2023 cuando la entonces ministra de Igualdad y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Irene Montero, y Ángela Rodríguez Pam, presentaron la plataforma como parte del Plan Corresponsables «para repartir mejor las tareas domésticas y de cuidados».

La app costó 211.750 euros recayó en la consultora tecnológica Wairbut S.A., según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El cachondeo inundó las redes sociales ante el ‘exitazo’ de la iniciativa de la hoy eurodiputada morada:

Eso era una flipada más. Yo hoy he puesto 3 lavadoras, he hecho 2 camas, he pasado el aspirador y he fregado, he cambiado 2 bombillas rotas, una pila de un reloj, he hecho la comida, he limpiado los platos 2 veces y aún me falta una tercera, he dado de comer a mis perros y a…

— DAVID G.M (@Davidmakinas) January 15, 2025