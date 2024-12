Javier Chicote cierra el pico a una desaforada Irene Montero: «Aquí la única condenada eres tú»

Tenso momento en ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

El programa presentador por Risto Mejide estaba finalizando con el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por la reclamación que este le ha hecho a Reyes Maroto, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, de que le abone 20.000 euros por hacerle tachado de «defraudador confeso».

Irene Montero (Podemos) dio su punto de vista sobre este asunto, algo que hizo que Javier Chicote (‘ABC’) reaccionase ipso facto:

Para decir lo que creo que estás diciendo hacen falta más pruebas de las que tienes.

La eurodiputada, que no se caracteriza por cerrar la boca, saltó como el bicho del pantano:

¿Y tú para decir lo de Venezuela qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos, es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana.

Ahí el periodista del diario de Vocento sí que no permitió tamaña acusación:

Yo no he publicado ningún bulo de Podemos, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, ¿cuándo a mí me ha ganado una demanda o una querella alguien de Podemos? Y te voy a hacer otra pregunta, ¿cuándo alguien de ‘Podemos’ a mí me ha interpuesto una demanda por alguna información? Nunca y ahí es donde hay que ir.

Montero no dio su brazo a torcer y terca como una mula se adentró en un camino enlodado:

Eso es otra cosa, que tú has publicado información falsa así es, te condene o no te condene la justicia. Si tú has publicado una información falsa, lo diga la justicia o no, es así.

Chicote replicó que ella no puede ser juez y parte:

Tú no eres quién, tienes que ir a un juzgado.

Pero la política morada no cejó en su empeño de quedar por encima de todos, como el aceite:

Yo doy mi opinión y tú das las tuya.

El periodista de ‘ABC’ volvió a la carga:

¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de su hijo y te condeno el Tribunal Supremo, ¿has pagado tu condena?

Montero volvió a enloquecer:

Es mentira y está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. No hables de lo que no sabes y de esto no sabes.

