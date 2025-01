Sánchez nos toma por tontos: Pretende eliminar el anonimato en redes mientras el PSOE tiene a sueldo a una tuitera de tapadillo

Es de traca.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende acabar con el anonimato en las redes sociales, pero se guarda muy mucho de airear a los cuatro vientos que en el PSOE mantienen a sueldo a una tuitera anónima para que alabe sin freno al inquilino de La Moncloa.

El líder socialista, especialmente desde la entrada de Elon Musk en el Gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, redobló sus ataques contra las redes sociales, en especial contra los dueños de las mismas.

Según Sánchez, en una intervención en el Foro de Davos, los magnates de esos espacios virtuales son dañinos para la convivencia. Según su punto de vista:

Aumentan la división y el odio. Sus propietarios deben ser penalmente responsables de lo que pasa en sus redes. No sirve de nada todo esto si no hacemos que los propietarios de las redes sociales rindan cuentas, porque son de las personas más ricas y más poderosas del mundo. La mayor multa impuesta por la Comisión Europea a una empresa tecnológica era un 0,6% de sus beneficios anuales.

Las propuestas de Sánchez para acabar con la impunidad en las redes sociales se resumen en tres puntos:

«La democracia no es un euro, un voto. No es un tuit, un voto. Es una persona, un voto.» No sé si me gusta más la frase o que siga diciendo “tuit” 💅🏼 pic.twitter.com/B2hmEfR0Hw

