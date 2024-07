Los abogados de la acusación contra Begoña Gómez estallan: «Nos hemos sentido coaccionados con tanta Policía»

De república bananera.

Los abogados de la acusación contra Begoña Gómez no dieron crédito a lo sucedido en la mañana del 19 de julio de 2024 en los juzgados de la Plaza de Castilla.

Los letrados no se sorprendieron por el hecho de que la mujer de Pedro Sánchez no quisiera declarar puesto que entraba dentro de las posibilidades a considerar.

Sin embargo, lo que los miembros de la parte acusadora no digirieron fue el fortísimo dispositivo policial ordenado tanto en los exteriores de la sede judicial como dentro de la misma:

Otra vez hemos asistido a otro circo, básicamente se podían haber ahorrado el que no iba a declarar, con todo el coste económico de un dispositivo de seguridad y de vosotros que estáis aquí, básicamente al sol a 50 grados, para decir que no iba a declarar. O sea que poco más podemos decir de la actitud de la investigada, que no quiere colaborar con la Justicia puesto que no está declarando, cuando ya ha tenido conocimiento, tanto de la denuncia de Manos Limpias, como de la querella de Hazte Oír y de las sucesivas ampliaciones, y escritos por cierto de la Universidad, donde apuntan directamente hacia ella.

Consideraron que Begoña Gómez y su abogado, Antonio Camacho, han buscado ganar tiempo con una absurda estrategia:

Vamos a ver, aquí hay una cuestión además básica, el abogado ha intentado hacer ver al juez que su deseo es colaborar con la Justicia, pero que su clienta no declara, lo cual era una contradicción en sus términos. Y vuelve a la misma que él no cree en esta acusación. Miren, no es que no se crea en esta acusación, es que hay una serie de hechos que se imputan a esta señora, y usted tendrá que decir si esos hechos han sucedido. Y si se han hecho, se subsumen en un tipo penal. Nada más, es muy sencillo. Si no quería declarar, lo podía haber dicho el otro día.