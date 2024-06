Cartas Batuecas: la segunda misiva de nuestro amado líder

Dos cartas nos ha escrito nuestro amado ciudadano Sánchez. Nos quiso mostrar en la primera, que estaba muy disgustado por el trato que se estaba dando a su mujer. Ese día, él ya lo sabía, nosotros lo supimos después, se enteró que la justicia estaba husmeando en los asuntos de su amada consorte. Nos dijo que se iba de ejercicios y que igual dimitía. No cayó esa breva y volvió henchido de espíritu y de valor para desenmascarar a todos sus rivales, reales e imaginarios.

El 4 de junio de 2024 nos brindó su segunda carta. Ahora ya es real que los jueces imputan a su amantísima esposa y eso él no lo puede tolerar. Todo es fango y a su mujer había que colocarla en una peana con él, para que todos pudiéramos adorar a personajes que son oro molido. Pero no es así el relato. Les pongo los titulares de los periódicos más leídos en 2023

El Español: Pedro Sánchez pone en la picota al juez que ha citado a su mujer como toque a rebato para movilizar a la izquierda. Las claves de la nueva carta de Pedro Sánchez él es víctima de la “coalición reaccionaria” y la denuncia, “un gran bulo”.

El País: Los partidos usan la citación del juez a Begoña Gómez en plena campaña para movilizar a los suyos. Sánchez intenta darle la vuelta al golpe y pide a los progresistas votar contra las malas artes del PP y Vox.

La Vanguardia: Sánchez pide el voto ante la embestida del PP por la citación de su mujer.

El Mundo: Begoña Gómez se apoya en 30 instituciones y empresas para su máster e incluye a su sociedad en la lista de “colaboradores”. El Gobierno explota tras la imputación de Begoña Gómez: denuncia el intento de ayudar al PP.

20minutos: Moncloa critica la imputación de Begoña Gómez en plena campaña pero cree que podría movilizar votos el 9J. Ve indignante que se haya “filtrado” la citación a declarar de Begoña Gómez “con un mes de antelación”.

ABC: Jueces replican a Sánchez que los tiempos de la Justicia no los pauta la política. El presidente carga contra la Justicia por la citación de su mujer como imputada.

Todos estos periodistas han leído la misma carta y sacan sus propias reflexiones. El Español viene a decirnos que Sánchez va contra el juez que imputa a su mujer y que esto es una clara señal de que la guerra va a comenzar, el peligro es inminente… y así puede movilizar a la izquierda. La extrema derecha que es reaccionaria se ha inventado esta “mentira”. El símil es bélico. El País ve como todos los partidos usan la citación del juez para movilizar a los suyos, unos a favor de Sánchez (El País) y otros en contra del ciudadano Sánchez. El símil es pugilístico.

La Vanguardia utiliza un símil taurino, no deja de ser extraño que una de las comunidades autónomas que no deja que se realicen festejos taurinos, utilice tal comparación (España es un esperpento). El Mundo centra el titular en lo que venía haciendo la ejemplar esposa del ciudadano Sánchez y por ello el Presidente ha explotado. Nos hace referencia a una bomba, la comparación, no deja de ser chocante, nos retrotrae aquellos años aciagos de las bombas etarras…20 minutos nos dice que el Presidente está indignado (símil que nos recuerda aquellos acampados de la Puerta del Solo que nos iban a traer jarabe democrático…) Las filtraciones nos muestran que los desagües no están nada bien… y quizá necesitemos un fontanero. Y ABC nos recuerda que el presidente carga contra la justicia. La comparación nos muestra que la guerra ya ha empezado.

Yo no sé si era intención de los periodistas, o no pero con sus metáforas nos muestran la realidad de la política española: Alarma, boxeo, toros, bombas, indignación, desagües y guerra. Todo esto e igual más ha provocado la citación de la mujer del Presidente del Gobierno por parte de la justicia española como imputada.

Decir que el género de las Cartas Batuecas, así tildadas por Mariano José de Larra lo inventó este gran escritor español para denunciar la España en la que vivía. Otro periodista del siglo XX continuó esta labor. Por ello el ciudadano y presidente Sánchez no es periodista, no debe escribir cartas, debe gobernar justamente su nación, solo eso, que no es pequeña tarea. Cada vez se parece más, como le recuerdan muchos periodistas, al finado Chávez con su programa televisivo: Aló presidente.

Y ni hablamos de la separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Yo creo, doctor Sánchez, que ese día usted hizo pellas…

Yo, ciudadano Sánchez, lo que de verdad espero y deseo es que nos escriba su tercera carta, a la tercera va la vencida y nos presente su dimisión.