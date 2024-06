La estafa del farsante

Por fin Sánchez ha encontrado la horma de su zapato. Para alguien guiado exclusivamente por objetivos no existen humanos sino medios de quienes se sirven para el fin deseado. La cultura del logro, como la cultura del pelotazo, consiste en aprovechar la oportunidad en una acción impulsiva que anula la realidad y la reflexión, una acción que sólo puede ejecutarse bajo dos condiciones propias del criminal: una falta absoluta de escrúpulos y una presunción infinita de impunidad. Sánchez mantiene las formalidades de la democracia manipulando a los actores políticos e institucionales que ejecutan sus órdenes, al modo de cualquier asesino que por persona interpuesta se deshace de sus críticos y opositores.

¿Quien podría establecer el nexo causal entre los asesinatos programados por Putin y las muertes de las que es culpable esta suerte de verdugo genocida que controla Rusia?. Sánchez es el Estado. Entretanto se apela a la violencia directa, cabe cumplir las formalidades de un Estado de Derecho, sabiendo en cada momento dónde posicionarse y cómo ocultar la ilegitimidad de sus acciones, líneas rojas a no traspasar al hilo de los intereses de los esbirros de turno, los pactistas del contubernio del Partido Popular Europeo: no tocar al rey pero que tiemble mientras se le mueve la silla, oponerse a Putin en la guerra de Ucrania, mientras se le compra el gas que se comercia, dar apariencia de legalidad a la toma de control de las instituciones del Estado mientras se colocan turiferarios y verdugos inmorales de cualquier calaña, hablar del derecho de defensa de Israel mientras compra los bulos de Hamás y pacta con sus asesinos. Debemos contar las tropelías de Sánchez, como contamos los asesinatos de Putin. Sánchez es ese tipo de parásito de la democracia que con otros de su misma ralea se alimentan de la sangre de la justicia. Los caránganos, como bien conocen los venezolanos y nicaragüenses, se ceban en las largas melenas de la libertad. Son sus artes las de los yaguané kirchnerianos; Fernández y Cia, que se avinieron a residir en Madrid visto que las cabezas de los porteños resolvieron echarles a porrazos electorales mientras mueven los hilos de los sindicatos corruptos.

Ahí están en el cementerio, no importa si justos o injustos, quienes de un modo u otro se oponían a Putin, sean sus ejecutores, agentes encubiertos del FSB heredero del KGB, como en el envenenamiento de Alexander Litvinenko (2006), o sicarios como en las falsas condenas de los asesinos de la periodista de ‘Novaya Gazeta’, Anna Politkovskaya, por criticar el totalitarismo, de Yevgueni Prigozhin por cuestionar su doctrina militar, o de Alexei Navalny, voluntario héroe por oponerse al totalitarismo putiniano como pacifista. Y entre medias, en una lista interminable de asesinatos impunes todas las versiones de quienes se oponen a su dictadura, Valentín Tsvetkov (2002), Vladímir Golovliov (2002), Yuri Shchekochijin (2003), Serguéi Yushenkov (2003), Paul Klebnikov (2004), Anastasia Baburova y Stanislav Markelov (2009), Natalya Estemirova (2009), Boris Berezovsky (2013), Leonid Shulman, de Gazprom Invest, Alexander Tyulyakov de la Seguridad Corporativa de Gazprom, Mikhail Watford, ejecutivo del petróleo y el gas, Vasily Melnikov de la empresa médica MedStom, Vladislav Avaev, exasesor de Putin y exvicepresidente de Gazprombank, Serguéi Protosenya, administrador y accionista de Novatek. La única respuesta al nazismo es la guerra. ¡A la mierda Neville Chamberlain! ¿Puede hacerse un inventario paralelo de la canalla sanchista?. No, mientras se mantengan las formalidades. Para arrastrarlos del poder hace falta una lendrera, pues las liendres se pegan a los kurules del congreso como las lapas a las piedras, las ventosas del pulpo a sus presas y los percebes a las rocas. Los espejismos de Sánchez, son los espejismos de Iglesias y Diaz, los redentores aupados en la buena fe de quien confía de forma desmedida y ciega que puede haber un agente bienhechor a la espera. La historia les desmiente, los aliados de Sánchez son los mismos partidos comunistas que se unieron a Hitler en el odio a la democracia, los mismos que usan el disfraz de la paz en favor del totalitarismo y el abandono de Ucrania a su suerte simulando.

Pero por fin Sánchez ha encontrado la horma de su zapato, Alvise, que ha devenido famoso por arte y magia de las redes sociales, la asamblea virtual imaginaria que compra cada día su farsa, el robo sistemático de la noticia, las acusaciones falsas a víctimas inocentes, como Salvador Blanco Nieto, acusado de asesinar a guardias civiles en Barbate, el ejercicio sistemático del bulo como la renuncia a derechos inexistentes como eurodiputado incumbente. La anomalía democrática de este pais, es la suma ignorancia que trata de redimir a delincuentes profesionales que prometen la mayor cárcel y las mayores represalias de supuestos enemigos, y la prédica del pacifismo como la feminazi Montero, como si viniera investido por el voto popular de la capacidad propia de un mesías hitleriano. Alias Alvise carece de escrúpulos. Como Mussolini es capaz de copiar cualquier símbolo imaginario que favorezca a la tropa de los excluidos, hartos de ser ninguneados por la mafia sanchista. ¿Pero cuál es su destino?. No importa que eventualmente se ponga en apariencia del lado de Vox, porque debe recordarse que su ascenso no se debe a ningún programa sino a la típica crítica clásica del fascismo mussoliniano contra el secuestro bipartidista del Estado, contra la democracia. No importa cuán legítimos sean esos 800.000 sufragios que con su voto encumbran por la fe a quien está llamado a aparentar la defensa del ciudadano invocando el ejercicio puro de la violencia si su único objetivo es blindarse de la culpabilidad de sus aberraciones retóricas. Lo que importa es que esos votos de buena fe, se basan en la fe mesiánica, en lugar de la confianza legítima en una organización política a la que el poder borra en sus medios, una organización que articule una respuesta eficaz a la permanente agresión sanchista, del autócrata que ha comenzado hace tiempo a pergeñar los mimbres de su impunidad mientras se enriquece. Por fin, el candidato incumbente, sin escrúpulos, para el que la verdad solo existe como un instrumento de sus objetivos, y entretanto se blinda acusando falsamente, inventando bulos, alimentando la propaganda bolañesca con sus invocaciones, mientras chantajea a esbirros y pederastas. Frente a la orgía mussoliana y hitleriana del mesías, levantemos la bandera de la organización que mantiene sus acciones, no importa quien entre y quien salga de esa foto que solo buscan los oportunistas. No queremos mas mesías. Ni siquiera aunque salga de sus filas un asesino justiciero, tendrá siquiera la impunidad efímera y el prestigio residual, como aquellos que fueron los asesinos de Carrero Blanco.

Quien a hierro mata, a hierro muere. Pedro Sánchez tendrá un destino humillante, como otros muchos que en la Valaquia Moldava, en la República de Saló posaron en la fotografía con los pies mirando al cielo, junto a sus amantísimas. La historia es así. A los dictadores no se les llora. Tampoco habrá que llorar por los mesías ajusticiados por la conciencia popular mas pronto que tarde.