BRASIL Y ‘ESTE PAÍS’

El Senado de Brasil aprueba una reforma educativa que obliga la enseñanza del español. (El Debate/20/6/2024.)

Alguno dirá, ‘tranquilo, tío, cada uno hace lo que quiere’. En Brasil hacen esto, y aquí hacemos otra cosa. Pero no debatiré con un bobo encantado de haberse conocido. Como decía Mark Twain: ‘Nunca discutas con un idiota, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia’.

Recordemos que en España (para progres y parecida fauna: ‘este país’, Estado español, geografía española…) uno de los grandes logros ‘democráticos’, es que se pueda estudiar el 25% en español. La lengua de Franco. Pero no se emocionen. Ni siquiera este 25% se cumple en los ‘territorios comanches’. Y en otros no comanches, por el estilo. ¿Baleares? ¡Y no pasa nada, tío!

Antes de seguir por esta sucia alcantarilla, quiero dejar constancia de mi hartazgo por la mayoría (no sabría precisar más) de políticos. Al ver, por televisión, el partido de fútbol España-Croacia, del campeonato europeo de selecciones nacionales, decidí pasar del hartazgo al desprecio.

Los croatas (jugadores y seguidores en las gradas) cantaban, orgullosos, su himno nacional. Letra incluida. Cuando sonó el himno nacional español, los españoles que acudieron al estadio, tuvieron que conformarse cantando, ‘tralaralalá y tralaralá’. No me olvido del ‘tarariro’. Sentí vergüenza.

Y un profundo desprecio por los políticos (la mayoría de ellos) que, en más de cuarenta años, no han querido que el himno nacional español tuviera letra. Lo repito. No sois dignos de representar a España. Sois, o actuáis, como enemigos de España. Lo terrible es que los borregos os votan. A pesar de lo que hacen el ‘puto amo’, sus siervos y sus criadas mediáticas. O bien, se trata de cobardes, como don Alberto y su escolanía. Aparte Díaz Ayuso. Encima, viviendo mejor que el 95% de los españoles y subiendo los impuestos cada vez que les apetece. Sólo falta reírse en público de nosotros- los siervos paganos-, por televisión. Por ejemplo, en una de las que controla el ‘El Caudillo’. Con Silvia Intxaurrondo dándole masaje. A eso de las nueve de la noche, sería una buena hora.

Hay poca vergüenza, pero mayoría en el ‘gallinero parlamentario’, de modo que se puede declarar (puestos Sus Señorías en pie, y aplaudiendo) que es un abuso intolerable que se obligue a estudiar español en España. De modo que, libertad absoluta. Pues yo quiero estudiar en japonés. Pues yo en chino.

Si dejamos aparte las épocas de violencia, habidas en la Historia de España (como en cualquier otra), dudo que haya habido una época- como la actual- tan estúpida y avergonzada de sí misma. Les recordaré lo que dijo Ada Colau, cuando era alcaldesa de Barcelona. ¡La segunda ciudad de España! Un periodista le preguntó que tenía preparado para la celebración del 12 de octubre.

Recuerdo que los españoles de bien, que estamos orgullosos de ser españoles (y en mi caso, además, mallorquín) celebramos la Fiesta Nacional, que conmemora el Descubrimiento de América, en 1492. Pues bien, la alcaldesa Colau respondió al periodista: ‘Nada que celebrar. La conquista de América fue un genocidio’.

Es un ejemplo, entre muchísimos, de ignorancia voluntaria y de odio a España. Pues como esta señora progresista hay muchos. Preferentemente, aunque no exclusivamente, en la izquierda.

Recordaré que el ministro de cultura, Urtasun, un comunista fanático e ignorante, se traga enterita la Leyenda Negra. Este analfabeto comunista no sabe que España no tuvo colonias, sino provincias de Ultramar. Y que los indios eran tratados como los españoles de la península. Lo peor es que algunos de estos antiespañoles ignorantes, ocupan cargos políticos. Y cobran.

Terminaré repitiendo- por si alguien se quiere enterar- que muchos políticos son ignorantes voluntarios de la Historia de España. Además, desprecian a la nación española. O sea, ‘la puta España’. Esto es una clara muestra de la grave enfermedad, moral y política, de nuestra sociedad. Una sociedad que no se respeta a sí misma, tiene un futuro muy negro. La mayoría de políticos han sido tan mediocres/cobardes, que han tragado las infamias antiespañolas de las tribus supremacistas y xenófobas, catalana y vasca.

Tengan la humildad de leer ‘Imperiofobia y leyenda negra’, de Elvira Roca Barea, y ‘Madre Patria’ de Marcelo Gullo. Si el odio antiespañol no les ha enfermado gravemente y les queda un poco de vergüenza, rectificarán. Ya no dirán las idioteces y falsedades que ahora proclaman.

No crean que me refiero solamente a la indecente y autoritaria izquierda antiespañola que nos gobierna. La derecha pepera ha sido, y es, cobarde, a la hora de defender a España (‘este país’), su admirable Historia, y la lengua española.

Brasil, gracias.

Martin Luther King Jr. MLK «Nuestras vidas comienzan a terminar, el día en que nos quedamos en silencio sobre las cosas que importan’.

Sebastián Urbina