¿Actualidad? ¡No, gracias!

Bien podría escribir sobre la boca encorvada del engendro resultante de cruzar el ADN del cochero del conde Drácula, con el del ´Cobrador del Frac´, es decir, del iluso pretendiente a la máxima poltrona de Catalonia, pero hoy no es el día. Me explicaré.

Tras cincuenta años de estudiar Teología por libre, profundizando no sólo en los Santos Evangelios sino también en aquellos que se han venido a denominar como apócrifos, por no hablar del conocimiento de las religiones más importantes habidas desde que el mundo es mundo, tras cincuenta años, repito, he llegado a una sencilla conclusión y es que a Dios no se llega a través del conocimiento, sino del sentimiento.

Y ustedes dirán que vaya pérdida de tiempo la mía después de tanto esfuerzo para llegar a una conclusión tan simple, por no hablar de otros comentarios menos píos que el presente artículo pueda provocar. Es lo mismo. Lo grande siempre es sencillo, si bien no todo lo sencillo tiene por qué ser grande.

Me dirán también ustedes que debería de escribir sobre temas de actualidad, y dejarme de reflexiones místicas.

Pues miren, hay días en los que la célebre frase de ´a Dios rogando y con el mazo dando´, no me sacia, es más, me rebela.

Hay días en los que no quiero oír más mentiras sobre las bondades de la puta Agenda 2030, o si ´Su Sanchidad´ va a anticipar las Elecciones Generales, o sobre el último insulto del CIS a la inteligencia de los españoles, o sobre el peligro que hubo de extinción de gambas en las lonjas de España, tras el último 1º de mayo.

No quiero saber porque, francamente, me importa un huevo de ´mercantilísima´ dama.