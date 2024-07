Biden no será reelegido presidente

Lo que escribo a seguir no es con ánimo de respaldar o criticar a ninguno de los candidatos a la presidencia de los estados Unidos, sea Joe Biden, Donald Trump, o Robert Kennedy Jr. Es simplemente un análisis objetivo y racional de la probabilidad de que Joseph Robinette Biden Jr. repita como presidente en noviembre, que es zero.

Después de analizar atentamente su performance en el debate con Trump y en la conferencia de prensa de la última reunión de la OTAN, donde confundió a Zelensky con Putin y Kamala Harris con Trump, también aquí y muchas otras veces, que sirven en si como pruebas cognitivas claras, como médico, puedo diagnosticar que Joe Biden padece claramente de un déficit cognitivo, resultado de un proceso neurodegenerativo, que no era evidente cuando fue electo en 2020. Cualquier neurólogo competente puede decir lo mismo. En mi opinión su déficit cognitivo ya es obviamente incompatible con asumir la compleja y extremamente exigente tarea de ejercer la presidencia de su importante país y del “mundo libre”. Además consideremos que este tipo de patologías sigue empeorando con el tiempo, por ejemplo: Biden cada vez usa mas la coletilla “anyway” para terminar un argumento que se le va, o lo que antes era correr, ahora ha quedado solo en sus clásicos amagos de que va a correr (¿y que puede pronosticar el inicio de una futura marcha festinada?,,,)

La Casa Blanca, insiste en blanquear, no pun intended, las deficiencias cognitivas del presidente, usando la técnica de “miren el dedo y no la luna”, enfocándose en que no tiene Parkinson, que puede ser verdad, pero eso no explica que es lo que sí claramente tiene del punto de vista neurológico. Hay muchas otras enfermedades neurodegenerativas a considerar. En la carta de Kevin O’Connor, médico personal de Biden, habla de todo, menos de lo que puede tener en el universo de las patologías de los ganglios basales. Por ejemplo, puede sufrir de uno de los tantos síndromes rígido-acinéticos de ganglios basales a consecuencia de un problema a nivel de microcirculación. En la carta de O’Connor ni siquiera habla de una resonancia magnética, que es lo primero y lo mínimo que se necesita para el diagnóstico en estos casos.

Por lo tanto, Biden no será presidente, primero porque no puede por razones de salud; segundo porque no debe, para el bien de su país y del mundo, además de no ser imprescindible – muy al contrario – hay mucho mejores candidatos en su partido, como Antony Blinken, Michelle Obama, o la misma Kamala Harris, para citar algunos; y finalmente porque pierde seguro si concurre en noviembre. Solo él y su entorno lo niegan. No hay ni una sola encuesta que diga lo contrario, principalmente después del fallido atentado a Trump, que vino a beneficiarlo políticamente, sumado a la nominación de J.D. Vance – su clon, pero mas joven, y casado con Usha Vance, otro plus politico – como vice-presidente en el ticket.