¡Santiago y cierra España!

HOY, 25 DE JULIO ES EL DIA DE SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA, AUNQUE NO LO PAREZCA.

Y, desgraciadamente, un año más pasará desapercibido para los españoles , sin pena ni gloria, siendo un día de los más importantes en el calendario además de símbolo de nuestra patria, España.

Tras el descubrimiento del sepulcro donde descansaban los restos del apóstol de Cristo, alrededor del año 813, numerosos fieles comenzaron a peregrinar a lo que es hoy Santiago de Compostela para expresar su devoción. Una costumbre que evolucionó en tradición y que consiguió romper las fronteras de la vieja Europa para convertir a Santiago de Compostela en una de las Ciudades Santas. Desde entonces, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad junto con Roma y Jerusalén.

El Apóstol, figura e identidad significativa en multitud de pasajes de la cultura y la tradición hispánica, sigue rodeado hoy en día de grandes misterios. Su desembarco en España por el puerto de Cartagena, su Evangelización, su martirio y su posterior traslado a España o su intercesión a favor de la causa Cristiana durante la Reconquista alargaron su leyenda.

Así es cómo surge el fenómeno de la peregrinación del Camino de Santiago hace más de mil años en el norte de la Península.

Su desembarco en la romana Hispania se produciría junto a siete varones apostólicos, ordenados obispos en Roma por el primer Papa de la Iglesia: San Pedro. La labor evangelizadora en vida de Iacobus, como aparece en el Nuevo Testamento, se vio truncada cuando tuvo que regresar a Jerusalén para acompañar a la Virgen María en su lecho de muerte.

El rey Herodes Agripa I, regente de Judea, capturó al Apóstol a su llegada y lo condenó a morir decapitado un 25 de julio del año 42. Sus fieles siete varones trasladaron entonces su cuerpo desde el puerto de Haffa, en Palestina, hasta Gaellicia, desembarcando en Iria Flavia.

Cientos de años más tarde, en el año 813, el obispo de Iria Flavia Teodomiro descubrió un altar con tres sepulcros. En uno de ellos se hallaba un cuerpo decapitado con la cabeza depositada a la altura de las manos con una inscripción que rezaba: “Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de Salomé”.

Teodomiro puso de inmediato el hecho en conocimiento del rey Alfonso II de Asturias, que acudió rápidamente desde Oviedo para visitar el lugar. Tras visitar el lugar, nombró al Apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor.

La batalla de Clavijo al grito de “Santiago y Cierra, España”

La batalla de Clavijo (844) es considerada como una de las más célebres batallas de la Reconquista. Fue dirigida por el rey Ramiro I de Asturias y capitaneada por el general Sancho Fernández de Tejada contra los musulmanes por la negativa del monarca a seguir pagando tributos a los emires árabes, con especial incidencia en el tributo de las cien Doncellas.

Las tropas de Ramiro, profundamente amedrentadas por la batalla, veían cómo los musulmanes los acabarían derrotando… Una noche, en sueños, el apóstol Santiago se presentó ante el rey Ramiro, animándole para que porfiara en el combate.

Según cuenta la leyenda, al día siguiente, mientras se desplegaba la batalla cerca de Logroño, en el monte Lanturce, una gran cruz roja en forma de espada apareció en los cielos y el mismo Santiago descendió para entrar a formar parte de la cruzada. Los musulmanes, al grito de “Santiago y Cierra, España” habían sido derrotados.

Pero, ¿qué quiere decir esta invocación? La invocación a ‘Santiago’ como súplica al Apóstol tras su intercesión; el vocablo ‘Cierra’ debemos de interpretarlo como la orden castrense mediante la cual se disponía a las formaciones de infantería y a las brigadas de caballería de manera estratégica para acometer al enemigo; y tras la coma, que sí es importante, el nombre de ‘España’.

“Santiago y Cierra, España”: una proclama que acompañó durante siglos a los Ejércitos Imperiales y, más tarde, a los Tercios Españoles para conseguir conquistar el mundo.

El camino de Santiago fue uno de los logros culturales europeos, creado por España. Transcurrido el tiempo el papado, la orden de Cluny se acabaron apropiando de él, pero Santiago siguió siendo una seña de identidad española (“Santiago y cierra España”: “cerrar” en el sentido de cargar contra el enemigo)

El Camino de Santiago fue una gran ruta cultural europea, extendida desde Polonia o Escandinavia hasta España.

Sin la Reconquista, no existiría España sino Al Ándalus (el país de los vándalos), de lengua árabe, religión musulmana, poligamia, mujeres con burka, enorme analfabetismo, sharia…Los resultados de la Reconquista son plenamente constatables. ¿Entienden por qué es indispensable conocerla?

La profunda ignorancia o idea equivocada de la historia, propia y europea, entre nuestros políticos, intelectuales, profesores, periodistas y la mayoría de los españoles hace casi imposible aprender de nuestro pasado… quien desconoce su propia historia está abocado a repetirla.

Este 25 de julio no habrá actos conmemorativos, ni noticias de ello en los informativos, en los periódicos, en las radios, en las televisiones, ni gente subida en carrozas con banderas y recibiendo una gran cobertura mediática. Tampoco veréis tertulianos hablando de ello, ni políticos ensalzando la importancia de la jornada. No habrá documentales, ni conexiones en directo, ni programas especiales… Hoy no se celebra el día del orgullo gay, ni el Aberri Eguna, ni el día sin IVA en MediaMarkt, ni…

No veréis ni oiréis nada que guarde relación con el Día de Santiago, patrón de España, que debería ser nuestra mayor fiesta nacional. Hoy predominará el silencio oficial en torno a la jornada. Y para recochineo, si salimos a la calle (pese al calor reinante) y les preguntamos a los españoles, la mayoría contestará que desconoce el vínculo con España de uno de los apóstoles más importantes de Jesús de Nazaret.

Son las cosas que pasan cuando vives en un país en el que la mitad de sus dirigentes y personajes con capacidad de influencia están acomplejados respecto de nuestra Historia, mientras la otra mitad está empeñada en tergiversarla, reescribirla e inventarla.

¡Qué lejos está aquel en el que los españoles se sentían orgullosos de sus mayores, de su historia, y por supuesto del patrimonio cultural e histórico de España!

Felicidades a todos los soldados del Arma de Caballería. Felicidades a todos los gallegos y felicidades a todos los españoles, incluso a los que no saben que hoy es el día de nuestro Patrón.

¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!