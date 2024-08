Homoerotismo político

La garrota de la Fiscalía se utiliza para prender la ley y que la misma no vaya por sus fueros porque las reses del ganadero Sánchez empiezan a subirse a los riscos ante la callada por respuesta al juez Peinado. Quien calla otorga dice el emperador bizantino Justiniano en su Digesto, una obra jurídica donde aparece la frase «Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare»

Sánchez no va a confesar, pero no niega los hechos y busca el respaldo de su pléyade de juristas neonazis para realizar una segunda declaración por escrito, posterior a la de hoy martes 30 de julio que anticipamos será silenciosa. Y en su soberbia acude a la Abogacía del Estado con una querella que no puede interponerse contra diligencias de instrucción y menos aún para defender sus intereses como marido.

Para Manfred Görtemaker, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Potsdam, la impunidad de los juristas nazis en la posguerra mundial es aterradora: «En algunos departamentos del Ministerio de Justicia prácticamente todos los funcionarios tenían un pasado nazi», de 170 juristas en altos cargos en la posguerra, 90 habían sido miembros del NSDAP, el partido de Hitler, y 34 había sido incluso miembros de las temidas unidades paramilitares SS.

La Alemania nazi es la guía jurídica de la Moncloa. Famoso es el caso de Eduard Dreher, fiscal en Innsbruck y luego oficial de alto rango en el Ministerio de Justicia de la emergente República Federal de Alemania: siendo uno de esos abogados nazis que hicieron rápidamente carrera después de 1945. Un éxito parecido, muy parecido a estos que ocupan cargos de relevancia en la justicia española, Marlaska, Bolaños, García Ortíz, Conde Pumpido y tantos otros que levantan la mano para conceder la amnistía, tapar la malversación, esconder el delito, liberar a los delincuentes.

Dreher no tuvo que temer ser requerido por la Justicia, porque logró, desde el mismo Ministerio, que los crímenes cometidos bajo el Tercer Reich por miles de jueces nazis como él quedaran impunes. Y eso, a pesar de que historiadores demostraron que Dreher ordenó la pena de muerte contra 17 personas durante el régimen de los nazis.

Sánchez dirige la justicia, su justicia. ¿La Fiscalía de quién depende? “Pues ya está…”. Primero nombró a Dolores Delgado y su pupilo García Ortiz ocupó la fiscalía que aprovechó para nombrar en contra de la ley a Delgado como Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y no solo la nombra una vez, la nombra dos veces, contraviniendo las sentencias del Tribunal Supremo. Y ahí está, tan campante, porque según dice, solo es el Gobierno de Sánchez quien puede destituirle.

El uso de la justicia en beneficio propio es clamoroso. Sánchez dirige una dictadura donde, al igual que otros dictadores protege a su consorte, uña y carne de los mismos negocios. Un parecido con la misma Cilia Flores, tía de narcos, primera dama de Venezuela y reina del nepotismo. Como Ortega y Murillo. Una saga a imitar.

La mujer de Maduro, Cilia Flores pasó de ser abogada de Hugo Chávez a primera dama de Venezuela y tía de dos narcos condenados a 18 años de cárcel por intentar traficar 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Acusada por la Justicia estadounidense de estar involucrada en el desfalco de 1.200 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela. Una chavista de manual conocida por arengar en actos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela que tras la llegada al poder de su marido, Nicolás Maduro, ha estado más callada que nunca. Su silencio es proporcional a la cantidad de poder que tiene, y los hilos que maneja en el palacio presidencial de Miraflores no son tan invisibles.

Los negocios de Cilia Flores echan raíces en la República Dominicana, donde también viaja la dueña del Falcón, Begoña Gómez. Ambas coinciden en Punta Cana, en las reuniones de la Internacional Socialista, pero sottovoce. Que nadie lo sepa. Las mujeres de los dictadores avalan la conducta de los mismos. Claretta la mujer de Mussolini, Elena de Ceaușescu, Felismina de Salazar. Ektarina de Stalin, Jiang Quing, la mujer más poderosa de China y cuarta esposa de Mao. Así lo resumió ella misma «La contribución del hombre a la historia se reduce a una gota de semen». Esta es la explicación del cambio de colchones de La Moncloa.

Los dictadores buscan en las mujeres su apoyo político, es conocido el archivo histórico de las cerca de ocho mil de las miles de cartas halladas en la oficina de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial provienen de mujeres que ofrecen al fürher desde cortes de pelo gratuitos hasta propuestas menos inocentes, un archivo inolvidable que se encuentra en Moscú. «La multitud, como las mujeres, está hecha para ser violada», escribió Mussolini.

Es Sánchez el «hot president», un revolucionario con unos órganos irresistibles, como el Duce que aprovecha cualquier ocasión para mostrar su lucido cuerpo. La foto en bañador que nunca vimos de Rajoy, la portada de la revista Pronto, igualmente en bañador. Un tanga le permitiria recuperar a gran parte del electorado. Las mujeres votan a Sánchez, se dice, como se decía del torero de las mujeres, Jesulín de Ubrique. La farsa. Son cartas de amor, pero en este caso aprovecha su silencio de cinco días para dirigir una carta de amor, no a Begoña Gómez, sino a las miles de mujeres que solo tienen ojos para su cuerpo. La política, eso, es historia del pasado.

La justicia amorosa. El sentimiento. La politica emocional. Son las mujeres machote las que permiten a los dictadores perpetuar su poder. El socialismo utiliza la estrategia del género en su mercadotecnia, quien es mujer y quien quiere serlo. Ahí está con Lo Pais. Empoderar a quien no tiene rabo mientras lo esconde entre las piernas. España es una cuestión de género, de la mercancia política. Qué mejor modo de amarse que amarse a sí mismo. Homoerotismo mediado de Sánchez.