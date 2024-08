Desafío y traición

La clave del debate político que, con tanto acierto, explotó Zapatero a su favor, consistió en crear las condiciones de violencia necesaria que permiten imponer a los ciudadanos la dialéctica amigo- enemigo. Zapatero no sufre ninguna contradicción en apoyar la dictadura de Maduro, como no la sufrió al comprar las fotos vergonzantes que presentaba a sus hijas con los Obama, en una muestra risible de desprecio a la estética y al decoro personal.

Los inspiradores de esta política fascista de Zapatero son Karl Schmitt y Sorel, el filósofo de Mussolini, trufado del nominalismo de Lakoff y su advenedizo Laclau. Un simple análisis muestra cuántas amenazas penden sobre el ciudadano, desde la ocupación o el asalto a su vivienda, la inseguridad en la calle, cuando la prensa ensobrada oculta la decapitación de un español por un argelino en Valencia, o la anomalía que representa la violencia institucional de la exoneración del reicidente, que concurre con la violencia en el espacio público por cuenta de la inmigración ilegal y el narcotráfico, o con la confiscación fiscal o la expropiación de sus bienes y derechos. No pasará mucho tiempo para que los ciudadanos griten al unísono, ¡a las armas!.

La violencia sobre la mujer forma parte de ese proceso por el que se socializa la falta absoluta de confianza en la pareja, en la familia, y entre los amigos, la estrategia de Zapatero y Sánchez.

La única respuesta social a esta barbarie es la extensión del silencio, la política de control y censura de los medios, el escenario propio de una dictadura. Solo faltaba extender el conflicto que representa la desigualdad de rentas que resulta de la apropiación de la caja por parte de Cataluña como en su día fue la del País Vasco. Y el monarca sonriente como si no fuera con él.

Es la estrategia goebblesiana, etarra, propia de tullidos, de promover y alimentar el conflicto, vivir de él, y socializar el sufrimiento en una suerte de todos contra todos, lo que se visualiza entre conductores, en la cola de los supermercados o entre vecinos. De cualquiera se presume un espía o un chivato en la dictadura cubana.

Aquí se expresa como silencio previo al estallido. Si nadie confía en nadie, se abre el espacio al cesarismo sanchista, y no hay ninguna alternativa que no concluya en el ejercicio puro, absoluto, irracional de la violencia del humillado, el lobo solitario, que ataca a propios y extraños, no importa conocidos o no, en los Estados modernos, respondiendo solo a malentendidos, propios del feminismo lesbiano y pedófilo de Irene Montero, encomiable ejemplo de la Gran Cruz de Carlos III.

Sánchez es el epítome de esta dialéctica amigo-enemigo, amo y esclavo, castigando la defección y premiando a quien se somete. Su soberbia y necedad no acepta parangón. Begoña Gómez es un buen vehículo. En medio de este estado de conflicto social permanente no existe ni ética ni racionalidad, menos aún leyes que objetivamente se apliquen universalmente a todos los ciudadanos. Solo existe espacio para leyes de autor, la amnistía con nombres y apellidos. Zapatero y Sánchez han creado un Estado antisocial.

La inevitable carencia de objetividad de todas las decisiones políticas, reflejo de la distinción amigo–enemigo es inmanente a todo comportamiento político, expreso en el cesarismo de Sánchez. El autócrata ha logrado substituir el debate por una decisión cuya eficacia es total, porque la ausencia de un consentimiento posterior, negociado con checas y cheques, no impide su aplicación, con independencia de su aceptación activa o pasiva.

La instrucción penal de Begoña Gómez, ante la comparecencia de Pedro Sánchez, representa el difícil deslinde entre actos privados y actos públicos por lo que aquellos vienen a ser la substancia de estos, o la razón de estos, la justificación de aquellos. Lástima que Sánchez sea acusado de corrupción familiar, y no de traición.

¿Cuanto tiempo tardará la aplicación del Artículo 102 de la C.E? No es una simple convicción racional la que subyace al caso de que ninguna personalidad profesional tiene Gómez mas que aquella que se deriva de ser la esposa del presidente, y no hay en el presidente mas razón para dar cuenta de la actuación de su esposa, que ser el instrumento que hace suyos los propósitos del presidente, una ineluctable muestra del machismo secular según el cual una mujer no es mas que la acción de su marido por otros medios, al menos por lo que se refiere a hacer de su marido fuente de renta, como las amas de cría, cama y mesa, el valor comercial de las hembras en la sociedad musulmana, la matrona castellana.

No importa cuánto se esconda o enmascare, o cuán oscuro pueda ser el ejercicio de Gómez como anfitriona de la trama, una deducción natural es inevitable a partir de la posición que ocupa como mediadora entre benefactor y beneficiario la virgen de la Moncloa.

El enriquecimiento ilícito sobrevenido de un portero de discoteca como Koldo, empleado de Abalos, la trama canaria del diputado Juan Bernardo Fuentes y su orquesta de puterío, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, la trama de Abalos, Aldama y Barrabés, unos y otros concurren una y otra vez con la mediación de Begoña Gomez en el Fitur de 2020 como fue la cita de Pedro Sánchez y Begoña Gómez de 16 de diciembre de 2019 en el cumpleaños de Abalos organizada en el restaurante de Aldama, como fue la asamblea de la OMT celebrada en San Petersburgo entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019, con la asistencia de Javier Hidalgo, Victor de Aldama y Félix Plasencia. A la cena del 40 aniversario de Fitur el 21 de enero de 2020 Gómez acudió en calidad de directora del IE Africa Center y se vio con Javier Hidalgo, Zurab Pololikashvili y Víctor de Aldama.

¿Y qué hay de ese extraño cambio de opinión de Sánchez hacia Marruecos donde su esposa era socia de la mujer mas rica del pais?. También estaban en el evento, en el que tuvo un aparte con el Rey Felipe VI, el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, integrante de la comitiva de Delcy Rodríguez, y Rubén de Aldama. Por Fitur también pasó Jorge Luis Brizuela Guevara, conocido como El venezolano, socio de la trama Koldo.

Existen fotos de Brizuela con José Luis Ábalos en Fitur. Brizuela ha repatriado dinero para Víctor de Aldama y otros comisionistas desde República Dominicana, México y Miami. En República Dominicana el dinero se blanquearía desde la clínica de Brizuela Pronalab. De ahí los venturosos cambios políticos que acabaron con Guaidó.

Menos presencia que estos repetidos encuentros tuvo la trama Gurtel que supuso la expulsión de Camps, el homicidio imprudente de Barberá, o la caida de Rajoy. Ya sabemos como se gastan las mafias políticas cuando se trata de exterminar a Maragall como padre putativo del independentismo de Esquerra.

Ese y no otro es el sentido último de que se presuma tráfico de influencias, una forma de nepotismo y una expresión del mercadeo de recursos y beneficios públicos, directos en cuanto devienen contratos públicos, o indirectos en cuanto suponen una forma de congraciarse con quien controla la normativa que regula la actividad económica que trae beneficios o pérdidas a las empresas protagonistas, y ello, con independencia de que concluyan en subvenciones o contratos, según se deduzca de la actividad de la empresa y el crecimiento emergente como resultado de estas relaciones.

Los padres de la Constitución de EEUU de 1787, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, se preocuparon por constituir un sistema de poderes y contrapoderes para preservar la democracia frente a un poder ejecutivo que una y otra vez deriva hacia el arbitrismo y el decisionismo del césar. ¿Cuáles son los instrumentos de la Constitución Española en la clamorosa ausencia del Rey?.