Pacto fiscal: otro engaño del autócrata para seguir en Moncloa

El facto fiscal para Cataluña de Sánchez con ERC es otro engaño del traidor a España para seguir durmiendo en la Moncloa y que su mujer, hermano y resto de familia nuclear y política sigan haciendo negocios, enriqueciéndose a costa del contribuyente y pasándose por el Arco del Triunfo, ese que tienen en Moncloa y se construyó en tiempos de Franco, las leyes, la ética, la moral y la decencia. ¡Y a mí qué! ¿De quién depende la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, la Policía, la Guardia Civil, el CNI,…? Pues entonces…

Lo han dicho muchas voces jurídicas prestigiosas: el acuerdo PSC-PSOE-ERC por el que el Estado cede a Cataluña el 100% de los impuestos, IRPF incluido, para que Salvador Illa Roca ocupe la presidencia de la Generalitat catalana, debe ser aprobado en el Congreso, tiene más de 20 puntos inconstitucionales y por mucho que se empeñe el farsante Pedro Sánchez Pérez-Castejón no entrará en vigor sin modificar la LOFCA y la Constitución, que no se hará porque el concierto nos lleva al Estado confederal, una quimera sin base histórica ni pretensión de los españoles. Este paripé, refrendado por las bases de ERC y por la ejecutiva amamantada del PSOE, tiene truco porque su tramitación y las impugnaciones se sustanciarán después de que el parlamento regional de Cataluña eligiese a Illa presidente de esa región y, en consecuencia, el Puto Amo siga con el mazo. Y conocemos a Sánchez: lo mío es mío y lo tuyo también. Servirá para seguir en Moncloa, no gobernar, que todo continúe patas arriba y presumir que la economía (para él) va como un tiro.

De igual forma que la Amnistía redactada por los golpistas y aprobada por el bloque parlamentario independentista, ex terrorista, ex socialista y bolivariano no tiene el alcance que creía Puigdemont pero ha servido para que el autócrata siga un año más con el Falcón mientras las partes se querellan y enzarzan, el pacto fiscal discurrirá por el mismo camino pero valdrá para que el Puto Amo continúe engañando, saltándose las leyes, forrándose y disfrutando otro año más de esta negra Legislatura.

Por suerte para los españoles, la Justicia sigue siendo independiente y actuará en el cumplimiento de las leyes por muchos pumpidos que ponga Sánchez al frente de órganos de interpretación y contrapeso. Para estos casos los demócratas solo debemos apoyarnos en las leyes y aspirar a que un día el resultado de las urnas no dé a Sánchez la suma para gobernar con el apoyo de toda la morralla, aunque no se cambie la inicua ley electoral y sigan siendo legales los partidos que propugnan y actúan para obtener la secesión. Y nuestro regalo por ese premio será ver a Sánchez acusado ante un tribunal, juzgado y condenado.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL