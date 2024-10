¿Para qué sirve la ONU?

Cuatro meses después de que finalizara la Conferencia de San Francisco (25 de abril de 1945, Estados Unidos), la Organización de Naciones Unidas (ONU) empezó a existir oficialmente (24 de octubre de 1945), cuando ratificaron la Carta fundacional China, Francia, Unión Soviética (hoy Rusia), Reino Unido y Estados Unidos, los cinco Estados que mandan porque tienen en exclusiva el derecho de veto; es decir, bloquear cualquier resolución que vaya contra sus intereses y los de sus aliados.

El veto, como recuerda Luis Peraza Parga, en una carta a la directora de El País, ha marcado la historia del Consejo, “pero se ha quedado obsoleto y es ineficaz”… “Si el veto no se puede eliminar –señala Peraza-, extenderlo a otros miembros sería un grave error. La clave está en redefinirlo, limitando su uso. El instrumento adecuado sería una solicitud de Opinión Consultiva al máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. En una frase: vetar el veto”.

Con 37.000 empleados en 193 países, es la mayor organización internacional multilateral global. Maneja un presupuesto anual de 3.590 millones de dólares que aportan los 193 Estados miembros, en razón del tamaño de su economía, de la deuda externa nacional, del producto interior bruto per cápita y del nivel de desarrollo. Las cantidades oscilan entre el 22% del presupuesto que paga Estados Unidos, al 0,001 % con el que contribuyen los países menos desarrollados. Todos sus Estados miembros tiene empleados y delegación diplomática en Nueva York, su sede central, con un embajador al frente. El sueldo medio anual de los funcionarios en 2024 oscila entre 22 mil dólares para el puesto de oficial carpintero, y los 116.264 dólares del Senior ICT Associate.

Asimismo, muchos Estados, entre ellos España, contribuyen al gasto de diversas “franquicias”, como ONU mujeres, UNICEF, FNUAP, PNUD, etc. por los que luego reciben premios al portador como el ONU He for She ( ONU Él por Ella), entregado hace unos días a Pedro Sánchez Pérez-Castejón (acompañado por un séquito de más de 50 personas, que ha gastado en viaje y estancia en torno a un millón de euros) y que reconoce su trabajo por la promoción de la paridad y la igualdad de género en España. Previamente, el 2 de julio, España donó 2,5 millones de euros para esa causa y entre 2006 y 2012, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, algo más de 200 millones de euros a ONU Mujeres y colocó en septiembre de 2011 a la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído Almagro como asesora especial de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la chilena Michelle Bachelet. Desde entonces Aído continúa en el cargo con un buen estipendio público.

De qué sirven 10 mil soldados de la ONU en Líbano, de ellos casi 600 españoles, si permiten que se instale en ese territorio para atacar a Israel el grupo terrorista Hezbolá, brazo armado de Irán en la zona y con más y mejores armas y efectivos que el propio ejército libanés y que muchos otros Estados, y que cuando guerrean Hezbolá e Israel, con Líbano de espectador o a la defensiva, los efectivos de Naciones Unidas tienen que mantenerse pasivos y refugiarse en búnkeres hasta que pase la ofensiva.

Además de para esos chanchullos y estos sinsentidos, la pregunta es ¿Para qué más sirve la ONU? porque como ha denunciado con valentía el presidente de Argentina, Javier Milei Pérez, en su discurso del 23 de septiembre en la 79 edición de la Asamblea Anual de la organización, “la Agenda 2030 es un programa de gobierno supranacional de corte socialista” que convertirá a la ONU en “una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad”; la acusó de desviarse de sus objetivos originales; advirtió lo que va a ocurrir si Naciones Unidas “continua promoviendo políticas colectivistas”; denunció la paranoia de incluir a Cuba y Venezuela, “dos dictaduras sangrientas”, en el Consejo de Derechos Humanos, y anunció que Argentina “no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales”. Amén de defender a Israel, quien por “obra y gracia de la maldad islamo-comunista ha pasado de ser el país agredido a modelo de genocida”, y acusar a Rusia de invadir Ucrania.

Hacía tiempo que en la ONU no se oían cosas tan ciertas y claras.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL