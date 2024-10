Adónde vas España

Si algún día me encuentro con el genio de la lámpara y me concede los tres famosos deseos del cuento, le responderé que con uno me basta: ¡Ser feliz!; pero siempre y cuando que para ello no me hagan una lobotomía que me deje más tonto de lo que ya soy.

A alguno le podrá parecer una petición egoísta por mi parte; pero no. Es justo todo lo contrario.

Porque mi felicidad pasa siempre por la felicidad de los demás.

No puedo ser feliz, por muy bien que personalmente me vayan las cosas, en un mundo plagado de injusticias, hambre, guerra, violencia doméstica, y discriminación por razón de género, color de la piel, o creencias religiosas, como cuando una niña de 8 años, española, de piel blanca y cristiana, terminó ingresada en el hospital, tras recibir una brutal paliza propinada por parte de 12 chicos de su mismo colegio, de edades comprendidas entre los doce y los catorce años.

A la niña la tiraron al suelo en el recreo, la inmovilizaron y empezaron a darle patadas por todo el cuerpo. El resultado de la cobarde agresión parece que le ha producido a la menor, desprendimiento de riñón, fisura de costillas, amén de contusiones por todo el cuerpo; todo ello sin contar el trauma psicológico y sus secuelas a futuro.

Este caso, el de la niña de 8 años, es objeto de una profunda y desapasionada reflexión, por parte del periodista Iker Jiménez, pero no sobre lo que se ha publicado, sino sobre “aquello” que los medios de información sibilinamente han ocultado.

Personalmente, suscribo hasta la última palabra de Iker. El vídeo de este honesto periodista (que recomiendo encarecidamente ver hasta el final), lo pueden visionar pinchando en el enlace que figura al final de este texto.

Creo que ha llegado el momento de que los españoles despierten de su letargo y reflexionen sobre de dónde venimos, dónde estamos, adónde queremos ir, y –realmente- a dónde nos están llevando los gurús y santones de lo políticamente correcto que controlan, censuran, y manipulan a su antojo, la información que llega a la ciudadanía; noticias masticadas y a medio digerir cual potito de bebé.