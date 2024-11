Saló o la república sanchista

Los esbirros de Sanchez en la Secta han puesto la venda antes de la herida para advertir al incauto que las catástrofes son naturales e imprevisibles, y si acaso, sobrevienen a causa del cambio climático, provocado por el hombre. Las mismas falacias de siempre, hacer de una catástrofe un hecho natural imprevisible, y suponer que nada se puede hacer frente a los fenómenos naturales. Cualquier excusa es buena, como si el tratamiento de una enfermedad no pudiera oponerse al «designio divino», y las vacunas no se ofrecieran precisamente para oponerse al destino natural de las personas. Habrá que tolerar sumisos e impotentes la muerte por cáncer.

Sanchez carga con desaparecidos y muertos con el mismo cinismo y la misma impudicia con la que se permite aprobar en un pleno urgente del Congreso el cambio normativo del Consejo de RTVE, mientras suspende el debate institucional de control del gobierno. Es un gobierno de fantoches que utiliza a sus ciudadanos como carne de cañón de sus políticas. Mientras se anula un pleno sobre su corrupción, se aprueba otro para repartir 1,5 millones a los sicarios de RTVE, igual da que el lodo con el que predica entierre cientos de cadáveres en gran parte de España. Tras el luto, llegarán los contenedores para los agraciados con las ayudas públicas, las mismas que todavía esperan los afectados por el volcán de La Palma. Miles de personas empobrecidas, que han perdido todo o lo bastante para perder su horizonte vital, y cientos que lloran a los suyos en morgues prestadas por Defensa. Un lodo que tapa la corrupta familia sociata, de su fiscal, de todo lo que le rodea. Las rápidas ayudas mafiosas, la colaboracion con los dictadores y terroristas mientras busca sacar rédito de las desgracias personales, haciendo propaganda y manifestando promesas que nunca va a cumplir.

Las catástrofes imprevisibles son deliberadamente imprevisibles con la peor agencia metereológica del mundo que comete un error del 300% en la magnitud de las precipitaciones, no activando la alerta con el tiempo suficiente requerido, amén de no tener los recursos diagnósticos para un escenario que se repite a lo largo de siglos. ¿Quién nombra a la presidente de la AEMET?. Pues eso. María José Rallo, ex secretaria general de Transportes y Movilidad, nombrada presidente de la Agencia Estatal de Meteorología.

Y el gobierno de Sanchez niega el dragado de los cauces fluviales, desregula la construcción en playas y arenales, acaba con las huertas del sur valencianas, las tierras mas fértiles y de mayor rentabilidad, para substituirlas por una industria turística tan dependiente de una dinámica ajena, y renuncia a la construcción de nuevas infraestructuras hidraúlicas, pantanos y estanques de tormenta estratégicamente situados, incluso reventando con dinamita los pantanos de contención, que construyera Franco para evitar que se repitiera la catástrofe de 1957, y ello bajo la quimera de restaurar el medio. Es la política de la eutanasia para pensionistas, de las ayudas públicas a la inmigración, del silenciamiento del saqueo de comercios durante la crisis, y del feminismo comercial de quienes se lucran vendiendo su cuerpo para verse beneficiadas de la influencia de sus puteros. Un lodo que tapa la corrupta familia sociata, de su fiscal, de todo lo que le rodea. Las rápidas ayudas mafiosas, la colaboración con los dictadores y terroristas mientras saca rédito de las desgracias personales, haciendo propaganda y prometiendo lo que nunca va a cumplir.

Hoy sigue sin concluirse el Plan Sur con la construcción del pantano de Vilamarxant, que volvía a reivindicar Rita Barberá, tan demonizada por los sociolistos como traicionada por sus supuestos correligionarios rendidos a la cobardía de Feijoó. Los vecinos de Alfafar, Sedaví, Massanosa o Silla han visto cómo se les cortaba el acceso a la ciudad, lo que ha contribuido a que la vertiente sur de Valencia no prospere al ritmo del resto de Valencia, salvada de las aguas por el desvío del cauce del Turia, una de las mas bellas ciudades españolas. En los registros de los 636 años transcurridos desde 1321 con los “Llibres de Consell”, hasta 1957, se contabilizan 25 episodios de gravísimas riadas en Valencia, en los años 1321, 1328, 1340, 1358, 1406, 1427, 1475, 1517, 1540, 1581, 1589, 1590, 1610, 1651, 1672, 1731, 1776, 1783, 1845, 1860, 1864, 1870, 1897, 1949 y 1957, 25 episodios muy graves, todos en las mismas fechas, ignorando los antecedentes romanos que están en el origen de la singular institución valenciana del Tribunal de Aguas, con soberanía sobre la gestión de los regadíos y la articulación de los intereses competitivos de la comunidad de regantes. Sanchez ignora a sabiendas como pueden anticiparse las consecuencias con modelos de simulación geofísica de la escorrentía, no como antaño, donde la respuesta solo podía hacerse con el realineamiento de la corriente, el refuerzo de las orillas, y el dragado del canal, todo lo cual, ha sido asimismo, contrario a las políticas públicas practicadas.

La ciudadanía viene a convencerse de qué mas le dá a este canalla en su estrategia de empobrecimiento colectivo para aumentar el número de dependientes de los ingresos públicos a costa de la riqueza nacional, a costa de impuestos confiscatorios, mientras llenan sus bolsillos con mordidas pandémicas, tráfico de influencias, apropiaciones indebidas y castillos de promesas en el aire, que nadie cree. Sanchez se supera a sí mismo declarando días de luto mientras pacta con Modi que se repita con él el corifeo del cine hindú para su ego infinito. El ciclo infinito de la pobreza nace de la restauración del orden natural; Sanchez comercia con el dolor poniendo precio político a intervenir las competencias de la Generalidad Valenciana, de modo que pueda atribuir a Mazón la culpabilidad de la tragedia. Siempre hay que tener un culpable vicario para exonerarse de la corrupción propia. Los efectos de la gota fría son las mismas que las que se expresan en el abandono de las inversiones públicas, con múltiples descarrilamientos de trenes, con vertido de substancias peligrosas, con daños inenarrables en la red ferroviaria que deja incomunicados a quienes se mueven en cercanías o en trenes de larga distancia entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia, mientras el bocazas criminal Oscar Puente hace hagiografía del Puto Jefe, glorificando contra natura los servicios públicos. Nunca estuvo Puente tan bien. No caerá como el puente de Picaña.

Este canalla sociópata habita en el último refugio de la República de Saló, saboreando con sus crímenes, los últimos días del Edén en que habita, mientras caen uno a uno todos los colaboracionistas del régimen, los mismos que se nutren de los delitos presidenciales, los mismos que atacaba este farsante cuando despotricaba desde su más íntima corrupción, con la simulación de su propia tesis doctoral, plagiada. El psicópata daba el pésame a la familia de un terrorista que se quitó la vida, para no soportar las consecuencias de sus acciones, y “traslada su solidaridad y afecto” a las familias de los fallecidos, ¿fallecidos o asesinados por acción u omisión?. Bien parece que Sánchez busque que mueran españoles y obtener votos de los inmigrantes ilegales que acoge en hoteles, mientras los damnificados duermen en el suelo de polideportivos. ¿Por qué no despliega al Ejército? A la tragedia creada por el psicópata se unen sus esbirros, los que trae a millares, que como carroñeros se aprovechan de la desgracia y roban a manos llenas lo poco que se ha podido salvar, 39 detenidos por robos en solo una noche; además de asesinados, expoliados. La lista de muertos que Sánchez tiene a sus espaldas aumenta cada día. Debe ser sometido a la justicia porque no hay duda de que su condena no puede esperar a la historia. Es hora de apearle del sillón y juzgarle por sus delitos, los de su pareja, su hermano y sus esbirros.