Chantaje terrorista

El terrorista del palacio monclovita copia el modus operandi de los terroristas, los mismos a los que debe ser presidente, toda esa caterva de que se rodea, los bilduetarras, y los filonazis catalanes y vascos, amenazando y extorsionando a los diputados para que le aprueben los presupuestos por su cara bonita, por la gracia de su “Majestad». Para aquellos inasequibles al desaliento que pretenden engañar y decir que no ha dicho lo que ha dicho, recordemos sus palabras literalmente: “vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principlamente la comunidad Valenciana que se ve afectado[a] por esta terrible tragedia climática” Y Montero que no se caracteriza por tener ninguna contención declara «Es un chantaje».

Y erre que erre antes de su conferencia magistral sobre cambio climático vehiculado por el Falcon, manda poner un cartel en Paiporta recordando que son consecuencias del cambio climático, cuando el cambio climático es, precisamente, él mismo.“Los presupuestos son aún más necesarios que ayer”. Dame tu vida si no quieres que te mate. Sanchez es un experto en invertir la carga de la prueba, primero se dice que España es un Estado autonómico, luego se dice que la responsabilidad es de la autonomía, y finalmente se dice que toda la culpa es del gobierno autonómico, y para mayor inri ya se sabe, conociendo que el president valenciano, forma parte de esa pléyade de los enemigos a batir. La policía expulsa de la manifestación a los que atacan al gobierno, y ampara a los que atacan a Mazón. Pretende que ignoremos las mas de 200 acequias y azudes destruidos que permitían derivar el agua de una riada, que no tienen por función la retención, son resultado de la ideología climática. Como es la prohibición de la limpieza del cauce de arroyos, riachuelos y rios de la Confederación Hidrográfica del Jucar que ha venido multando a cuantos labradores han tratado de hacer su trabajo de limpieza del cauce para su mejor aprovechamiento y evitar la inundación de sus campos de cultivo. Y renunciando a la obra pública para la construción de presas largamente postergadas, desde el Plan Sur de Franco, entre otras la presa de Vilamarxant.

Nos habla de ofrecer una solución inmediata y directa perdonándonos la vida, como si nos hiciera un favor a todos, un signo más del psicópata, que presenta sus asesinatos, como la ETA, como redención de la víctima, tan proclive a creer los bulos de la ultraderecha. Sánchez mata por el bien de las víctimas del cambio climático, la religión en la que se refugia desde su mas abyecta mendacidad. Ofrece estos presupuestos por el bien de los diputados y por el bien de los afectados por la “tragedia climática”, imposible de prever, imposible de prevenir, cuando todos los mecanismos a su alcance fueron bloqueados porque él mismo es su protagonista, el último que debe morir para no ser el primero, como ha sido para cualquier víctima de sus políticas. La “tragedia climática” que viene del cielo y hace imposible cualquier acción humana, por eso, hay que hacer literalmente nada. Sortear en un juicio de artificio aquello que trae causa de lo que ha hecho y hace. El gobierno de Sanchez ha destruido más de 200 barreras fluviales, para que, como en su pseudo-lenguaje, se restaure la naturaleza, esa naturaleza que pasa por la destrucción humana, porque es la ausencia de los seres humanos sobre la tierra el mejor escenario para restaurar la naturaleza, pero sin seres humanos. La eutanasia colectiva o el homicio programado y consentido. En 2004 había proyectos para construir barreras que habrían protegido a 16 de las localidades afectadas, pero ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez quisieron implementarlas.

Ha compadreado tanto con los terroristas de Hamás que como ellos ha utilizado como escudos humanos a nuestros compatriotas principalmente en Valencia, pero también de otros lugares. Hay que comerciar con la magnitud de la tragedia para seguir defendiendo las autonomías fallidas y exterminar si no enmudecer a los que trata como enemigos. Comerciar con los cuerpos humanos como comerció en las mordidas de las vacunas. La mayoría de los fallecidos por su gestión criminal se encuentran en esa provincia, pero también hay fallecidos en Málaga y Albacete. Quería que los muertos se incrementaran para utilizarlos como armas arrojadizas contra su enemigo político, de ahí, sus estrictas instrucciones a sus satélites mediáticas que propagaban bulos sobre el garaje de Bonaire para que luego la Secta calificara de desinformadores e intoxicadores a los que se hicieron eco de su propia noticia, y se informaba de manera inmediata de la cifra de fallecidos cuando se encontraban.

Cinco días, después, al ver que no resultaba efecto alguno y que no solo se achacaban las consecuencias al engreído Mazón, la cifra de fallecidos quedó congelada, e incluso resucitaban a fallecidos, haciendo que la cifra fuera menor que el día anterior. En estado de pánico mandaron la consigna a repetir por sus satélites mediáticos y sus meretrices, e incluso a las unidades del Ejército, con la inefable amplificación de su vasallo el pelele coronado, y reiteraba como un mendaz contumaz que habían estado desde el primer minuto pero que la logística es compleja y no les corresponde valorar si deberían haber intervenido antes o no. Su ignominia sin límites hizo que el propio Marlaska en una charanga en la Secta dijera que no daban cifras de desaparecidos, porque no podían determinar si esos desaparecidos correspondían a las inundaciones o eran mas bien ausencias voluntarias que se extinguieron en el barro. Jóvenes y niños que huían de su domicilio como enemigos de sus padres que negaban su orientación sexual.

Todavía se encuentran cadáveres en garajes y otras zonas y el mensaje es siempre el mismo, encubrir las pruebas que les apuntan como responsables, utilizando todas las instituciones al servicio de esta suerte de esbirros asesinos. Militares de la UME, por instrucción directa de sus amos, ordenaron a los testigos de la bárbara actuación del Gobierno, que no grabaran, ni dijeran nada del hallazgo de 12 personas fallecidas en un garaje en Paiporta. ¿Cómo pueden mirarse al espejo estos ganapanes canallas? ¿Cuándo, cómo y por qué antepusieron la imagen del ocupa de la Moncloa a la vida de los españoles? Cinco agentes de un grupo especializado en la lucha antiterrorista se enviaron para realizar los arrestos de vecinos que habían atacado los coches del que muchos ya etiquetan de criminal. El mismo helicóptero que no pudo conocer de la huida de Puigdemont. El mismo que envían raudos a los progromos contra los manifestantes de Ferraz. La irritación colectiva solo podía ser resultado de agentes de ultraderecha, a los que iba a vencer en cualquier caso. Y resultaron ser hombres y mujeres del páramo que indirectamente han venido a realizar el sueño sociópata de no tener nada y ser felices. Además de ser demonizados como “extrema derecha”, los medios mercenarios querían convencernos de que habían agredido al dictador de la Moncloa, cuando no le habían tocado ni un pelo, ni una pala, ni un palo. ¡Cuánto habría merecido por la legítima ira de los desposeídos que se jugaron la vida en beneficio de la propia fortuna de Sánchez!. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.

Y como psicópata que es, se vistió de víctima diciendo que estaba bien, ¿cómo no iba a estarlo? Mientras se encuentran personas todavía enterradas bajo el barro y hay familias enteras que lo han perdido todo, él, el sátrapa está bien, y su mujer sigue captando fondos utilizando ahora la inundación; como antes la pandemia, ahora la inundación. Está bien como su hermano que sigue cobrando y trincando de la Diputación de Badajoz. Está bien porque sigue controlando los medios palmeros que difunden lo que les manda. Está bien porque el supuesto principal partido de la oposición, le suplica que se haga cargo de la gestión, y de este modo poder exonerar a su nefasto barón de Valencia, omitiendo el hecho de que el sátrapa de la Moncloa no quería tomar el control como tampoco lo pretende ahora, no quiere actuar con la rapidez inusitada que predica, como ya se demostró con los compatriotas que siguen viviendo en contenedores en la Palma, mientras aloja en hoteles a los inmigrantes ilegales. “Si necesita más recursos, que los pida.” Este y no otro debería ser su epitafio.