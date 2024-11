El ´CapoBús´, por Antonio Gil-Terrón Puchades

Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, me envía la carta que a continuación transcribo:

Hola ANTONIO,

Estamos haciendo mucho daño al PSOE. ¿Sabes por qué lo sé? Porque nos ha declarado la guerra. El PSOE quiere detener de inmediato al bus “El Capo Dimisión” y a los camiones LED que denuncian la presunta corrupción del círculo cercano de Sánchez.

Ayer nos paró la policía municipal de Madrid por, según confesaron ellos mismos, órdenes de arriba. Intentaron intimidarnos y nos amenazaron con multas y denuncias por incumplir las ordenanzas municipales de publicidad.

Nos paralizaron el bus durante casi dos horas y nos entregaron una propuesta de denuncia por “publicidad no autorizada” y dejaron circular el autobús otra vez…. Pero con el aviso de que “todas las patrullas tenían orden de detenerlo si lo veían”.

Hoy sabemos que ha sido el PSOE de Madrid quién ha denunciado a Hazte Oír por un supuesto “delito de odio”.

Sus amenazas no nos intimidan. El autobús no tiene ninguna publicidad porque no vendemos ningún producto o servicio; tan solo denunciamos los escándalos de Sánchez y los suyos.

Pero a ellos eso les da igual, harán lo que sea para intentar impedir que sigamos denunciando la corrupción que está aflorando desde el PSOE.

Por supuesto, para demostrar que el PSOE no nos intimida mandando policías contra el “CapoBús” nos hemos ido esta mañana a pasear por el Congreso (donde declara Teresa Ribera), por Ferraz y por Moncloa. Y no sólo eso, sino que me he subido personalmente al autobús para no permitir que la policía lo pare de nuevo ilegalmente con mentiras y coacciones. No voy a permitir que se intente intimidar a nadie del equipo de Hazte Oír.

Por denunciar la corrupción de los poderosos ahora van a por nosotros con todo. Así que ahora tenemos a la policía municipal de Madrid buscando nuestro autobús para detenerlo ilegalmente en base a un falso delito.

No pasa nada. Tomaremos las medidas legales que sean necesarias contra esta persecución. No podemos permitir que se malgaste así el dinero de los madrileños.

Y le anunciamos desde ya al PSOE que vaya preparando a la policía municipal de Sevilla, porque el ´CapoBus´ estará allí presente durante todo el Congreso Federal del PSOE.

Siempre que el PSOE ataca a Hazte Oír, se lleva dos tazas.

Ya nos intentó intimidar hace unos meses denunciando ante el Tribunal Supremo los camiones que sacamos llamando a Sanchez, dictador.

Efectivamente, hay pendiente un proceso iniciado tras una demanda del PSOE en la que exige que se nos prohíba usar estos camiones, que se me obligue a declarar ante el juez como presidente de Hazte Oír, e incluso que se nos investigue por “delitos contra el honor” de Sánchez y los suyos.

Que poco nos conocen si creen que con denuncias, amenazas y policías podrán amedrentarnos.

Pero no sólo vamos a por Sánchez y el PSOE. También contra la que ellos llaman “presidenta de España”, Begoña Gómez.

Porque la mujer de Sánchez recibirá mañana en La Moncloa la querella que le pusimos desde Hazte Oír por el caso software… Y el “CapoBús” estará allí.

Hemos estado en Moncloa, en Ferraz, en la base de Torrejón para despedir a Sánchez y Begoña cuando se fueron a Brasil, les recibimos con otro camión en Brasil y ahora iremos a Sevilla.

¿Crees que por eso nos persiguen? ¿Les incomoda que no nos cansemos y les recordemos a diario todos los casos de corrupción que rodean a Sánchez y el PSOE?

Mala respuesta declararnos la guerra, porque eso no es más que gasolina para nosotros. Juntos iremos hasta el final hasta que el bien gane.

Muchas gracias por estar con nosotros en esta batalla.

Ignacio Arsuaga.

NOTA: Por mi parte, tan solo añadir una cuestión: La policía municipal de Madrid, ¿de quién depende? ¡Eh! ¿De quién depende…? ¡Pues eso!