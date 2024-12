A propósito del Rosario en Ferraz, por Antonio Gil-Terrón Puchades

El pasado 29 de noviembre de 2024, José Cobo Cano, arzobispo de Madrid acudió al programa radiofónico ´Las Mañanas de RNE´, presentado por Josep Cuní. Durante la entrevista, el locutor le preguntó sobre lo que comúnmente se conoce como ´el Rosario de Ferraz´, a lo que el prelado respondió: “Sí. Creo que el problema es cuando la ideología se pone por encima de la experiencia de Fe. Nosotros, los cristianos, hemos aprendido a confluir y a decir que nuestra experiencia de Fe está por encima del planteamiento político”.

Ante esta acusación a los fieles que rezan el Santo Rosario, en la calle Ferraz, José Andrés Calderón Rojas, el organizador de los mismos, le dirige una larga carta a monseñor Cobo, que comienza así:

«Soy un joven católico de 26 años de su archidiócesis, que decidió dar un paso adelante el 12 de noviembre de 2023, para comenzar a rezar el Santo Rosario, de 19:30 a 20:00, en el Santuario del Inmaculado Corazón de María, por la Salvación de España y del mundo. Desde entonces, ininterrumpidamente, estamos rezando a nuestra Madre del Cielo por la conversión de las almas.

Esta travesía apostólica, que un grupo de fieles emprendimos hace casi cuatrocientos días, está siendo ardua y procelosa. A los pocos días de iniciar los rezos, el delegado del Gobierno de Madrid nos prohibió rendir culto a Dios. Ante esto, solo cabía una opción: la desobediencia.»

En la España sanchista, ante la valiente postura Calderón Rojas, y como no podía ser de otro modo, esta fue la consecuencia:

Por mi parte, para que conozcamos el pelaje del actual arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, así cómo de qué pie cojea, no puedo por menos que rescatar el artículo que publiqué hace unos meses en PERIODISTA DIGITAL:

“FRANCISCO DE PUEBLA: EL PEREJIL QUE FALTABA EN EL 23J”,

No soy aficionado a difundir rumores, salvo que por su ´cuadratura´ sean concordantes con el historial del personaje que hoy, una vez más, es el papa Francisco y sus incontinentes ´bolivariadas´. Y es que el rumor, concordar, concuerda como la guitarra a un mariachi. Les cuento.

Se trata del nombramiento de José Cobo Cano, de 57 años, como arzobispo de Madrid, sustituyendo en el cargo al cardenal Osoro, por lo que, dada la juventud del recién llegado, los madrileños van a tener tragarse el mismo arzobispo, ´made in 2030´, durante más de veinte años.

Y es que tal José Cobo es ´franciscano hasta los tuétanos´; (franciscano de Francisco de Loyola/Puebla, no del santo de Asís). Pero no por una tara de nacimiento, no, sino porque es de ser bien nacido, ser agradecido, y motivos para serlo con el ´papatango´, tiene de sobra, ya que, bajo sus faldas, Cobo ha desarrollado una meteórica carrera en tan solo cinco años.

Si quedara alguna duda sobre el ´pelaje´ del nuevo arzobispo, tan solo diré que, presuntamente y según cuentan en los mentideros de la Villa y Corte, entre las personas a las que el papa Francisco habría consultado, para elegir el futuro arzobispo de Madrid, estarían Jordi Évole y la ex alcaldesa Manuela Carmena. ¡Tela marinera! Si también pidió opinión a Ferreras y Fortes, no ha trascendido.

Ahora, alguno se podrá extrañar, y con razón, que Pedro Sánchez no haya salido aún en esta telenovela. ¿Verdad? Pues presuntamente, también podría haber metido la cuchara en este plato. La confirmación la tendremos si se adelanta ´urgentemente´ la toma de posesión del nuevo arzobispo, al 8 de julio; o, en cualquier caso, a una fecha con la suficiente antelación al 23J, que le permita a Cobo redactar una pastoral progresista, ´made in 2030´, para que sea leída en todas las parroquias de Madrid, antes del presunto ´gerontocidio´ por golpe de calor, que se celebrará, Satán mediante, a finales de julio.

Quienes deseen conocer más a fondo los tejemanejes y ´maniobras orquestales en la oscuridad´ de Cobo, en sus continuos viajes al Vaticano, para ´hacerle la cama´ a Osoro, no tienen que más entrar en el enlace donde encontrarán la serie completa de artículos que Diego Lanzas la dedicado a este ´affaire´. ¡Para mear y no echar gota!

NOTA: Dos meses después de la publicación de “FRANCISCO DE PUEBLA: EL PEREJIL QUE FALTABA EN EL 23J”, concretamente el 30 de septiembre de 2023, el papa Francisco puso la guinda, premiando a Cobo con su ascenso al cardenalato.