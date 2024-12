¿Qué repercusiones tendrá, a corto, medio y largo plazo, la toma del poder en Siria por parte de Yihadistas Islámicos Sunníes?

Conviene empezar por explicar que el yihadismo sunita es el heredero de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Tampoco está de más recordar que el yihadismo sunita pretende destruir la civilización occidental -judeocristiana y grecorromana- y a todo aquel que se oponga a su visión, sea o no musulmán; con el pretexto de conseguir la “victoria de la fe islámica” y la expansión del Islam en todo el planeta. Su objetivo es imponer la ley islámica (sharia) en los ámbitos político, económico y cultural.

El deseo del yihadismo sunnita es reafirmar su identidad cultural -lo cual implica la idea diferenciadora del “nosotros/ellos”- frente a la amenaza extranjera. Es por ello que los yihadistas sunnitas son «antiimperialistas». Su antiimperialismo se manifiesta en un odio profundo hacia las potencias extranjeras (países europeos más Estados Unidos), las cuales se perciben como culpables de los problemas políticos, sociales y económicos, en tanto sus intervenciones políticas y militares dentro de Medio Oriente han generado un contexto de inestabilidad, violencia y pobreza. En todo ello se basa el proyecto político de estos grupos que buscan cambiar de manera radical (desde la raíz), violenta y destructiva la sociedad contemporánea. También hay que tener en cuenta la fortísima presencia del «el salafismo-wahabismo» en el yihadismo sunní, que busca la instauración del califato global y la aplicación literal de la sharia; motivo por el cual dirigen los yihadistas sunníes dirigen sus atentados terroristas y sus acciones armadas en general contra los que consideran “gobiernos apóstatas” de Medio Oriente, que a su entender han “traicionado al Islam”, esto incluye gobiernos chiitas, como Irán, y países aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita y otros regímenes musulmanes.

Bien, después de esta introducción necesaria a mi entender, para que se sepa quiénes están tomando el poder en Siria, pasemos a lo que ha sucedido en las últimas horas, quiénes son los países implicados y qué intereses están en juego.

Como es de suponer, quienes lean este texto estarán al corriente de que en Siria se ha producido el derrocamiento de Bashar al-Assad y la toma del poder por quienes hasta hace unas horas eran denominados «rebeldes», «insurgentes» o cosas por el estilo.

¿Quiénes son los «rebeldes» que han acabado con el régimen de Bashar al-Assad?

La guerra de Siria se inició tras unas protestas antigubernamentales en 2011. Esas protestas acabaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la oposición, que incluye a varios grupos terroristas. La guerra acabó degenerado finalmente en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales.

La denominada «oposición siria» está integrada por diversos grupos como el Consejo Nacional Sirio (SNC), con base en Turquía, incluía en 2011 a los principales grupos de la oposición, las fuerzas kurdas (enemigos de Turquía), que han creado su propia agrupación y su brazo armado, llamado Unidad de Protección Popular (YPG en kurdo) y varios grupos yihadistas islamistas sunníes , como el Frente Al Nusra y el autodenominado «Estado Islámico» que acabó adquiriendo una gran fuerza, al extremo de invadir grandes extensiones de Siria desde Irak. En 2017, el Gobierno sirio de Bashar al-Assad emprendió una gran campaña contra el E.I. y consiguió recuperar los territorios al oeste del río Éufrates. En diciembre del 2022, tanto las autoridades sirias como las rusas (Bladimir Putin es el principal aliado de Bashar al-Assad), proclamaron su victoria sobre el Estado Islámico.

Al principio, los rebeldes no contaban con suficiente poder destructivo, pero, pronto los Estados Unidos empezaron a procurarles financiamiento, armas y entrenamiento. Más tarde, los EEUU acabaron admitiendo que parte de la ayuda suministrada a los rebeldes terminó en manos de terroristas que la usaron tanto contra el Gobierno de Bashar al-Assad y los civiles como contra la oposición. Además, Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Turquía han proporcionado «millones de dólares» a los «grupos terroristas» (incluido el Frente Al-Nusra y el EI), según declaró en marzo de 2014 David Cohen, secretario adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, especializado en terrorismo e «inteligencia financiera». Hasta 2016, los grupos rebeldes habían recibido unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 sistemas antitanque, 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y más de 600 toneladas de explosivos…

La Coalición Internacional contra el Estado Islámico, liderada por los Estados Unidos, inició ataques aéreos contra esa organización terrorista el 10 de septiembre de 2014, sin la aprobación del Gobierno sirio de Bashar al-Assad. Durante sus ataques, centenares de civiles murieron y atacaron posiciones e infraestructuras gubernamentales bajo el pretexto de un ataque defensivo o de represalia por el uso de armas químicas.

En octubre de 2019, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la retirada de gran parte de las tropas estadounidenses.

Rusia, Irán y grupos armados chiitas, como Hezbolá, han estado apoyado al Gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico, grupos islamistas sunnitas, el Ejército Libre Sirio apoyado por Turquía y las «fuerzas democráticas de Siria». Desde el 30 de septiembre de 2015, Rusia llevó a cabo una operación militar de cinco meses y medio a petición de Bashar al-Assad , las fuerzas aéreas rusas destruyeron más de 12.000 infraestructuras y mataron a más de 35.000 milicianos, según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

Además de acabar con la vida de alrededor de medio millón de personas, el conflicto ha provocado la huida de más de la mitad de los habitantes de Siria; más de 13 millones de personas de los 22 millones de habitantes del país. Además, 5 millones se acabaron refugiando en países vecinos: Turquía acogió a casi tres millones; Líbano, más de un millón; y casi 700.000 fueron a Jordania. Tres cuartas partes de los refugiados son mujeres y niños. Además, han sido reclutados más de un millar de «niños soldados» para luchar directamente en primera línea. Los más vulnerables son los alrededor de tres millones que están en zonas de difícil acceso…

Debido a la participación de numerosas potencias extranjeras, esta guerra civil ha sido designada como una guerra subsidiaria, guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos, en vez de enfrentarse directamente en las hostilidades. El objetivo es dañar, dislocar o debilitar a la otra potencia sin entrar en un conflicto abierto.

El Gobierno sirio, del ya depuesto Bashar al-Assad ha contado con el apoyo de Rusia —lo considerado un país aliado desde tiempos de la Unión Soviética—, también con el apoyo de Irán (musulmanes chiitas) y la organización libanesa Hezbolá (también chiita). Tanto unos como otros manifiestan que las manifestaciones (primaveras árabes) y primeras revueltas armadas fueron organizadas y financiadas por los países occidentales con los EEUU en cabeza y algunos grupos yihadistas para precipitar la caída del gobierno («aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo») y de ese modo acabar controlando el país, opinión por otra parte respaldada por multitud de analistas.

La oposición a Bashar al-Assad, los llamados «rebeldes» tienen el apoyo principalmente por los Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí y otros países aliados occidentales y del golfo Pérsico. Algunas organizaciones internacionales han acusado al Gobierno sirio, al Estado Islámico y a los grupos rebeldes de violaciones graves de los derechos humanos y de numerosas matanzas.

En noviembre de 2024, hace un mes aproximadamente se inició una nueva ofensiva rebelde contra el gobierno sirio, que provocó una batalla en Alepo y avances en otras localidades sirias.

Tras una rápida ofensiva, los rebeldes sirios acabaron tomando la capital de Siria, Damasco, este 8 de diciembre y Bashar al-Ásad ha sido derrotado y derrocado, … En estos momentos dicen que está en paradero desconocido.

Y, ¿Ahora que es de esperar?

Oriente Medio en este momento es un gran embrollo con demasiad gente empeñada en embrollarlo todavía más…

Por el momento, en el instante en que redacto estas líneas, ISRAEL (por aquello de que más vale prevenir que curar), está atacan bases del Ejército Sirio, equipos militares, armas químicas, etc., para evitar que caigan en manos de los herederos de Al Qaida y demás yihadistas sunníes; todos ellos enemigos declarados de Israel y que pretenden su destrucción.

ISRAEL también ha tomado posesión de la base siria situada en el Monte HERMON que el ejército sirio ha abandonado, y que hace frontera entre los Altos del Golán ocupados por Israel, el Líbano y Siria. Ya digo, «por si acaso».

No podemos olvidarnos de Turquía que, ha sido la base de entrenamiento de las milicias yihadistas sunnitas y cuya mayor preocupación en el momento actual es «devolver» a SIRIA a más de 2.5 millones de refugiados SIRIOS que viven en TURQUIA desde 2.012.

Pero hay «mucho más» …

El mayor sueño de Erdogán es el de reconstruir el antiguo imperio otomano… en la medida de lo posible, pero no sólamente reconstruirlo, sino recuperar los recursos petrolíferos que en 1910 controlaba cuando los turcos controlaban la Península Arábiga y el Golfo Pérsico.

Turquía desea, como mínimo conquistar IRBIL, también llamada «Erbil» (capital de la Región Autónoma Kurda y sede del gobierno regional kurdo. Es la tercera ciudad más grande de Irak, después de Bagdad y Basora), situada en la frontera de Turquía con Irak. Obviamente, su objetivo es destruir a los KURDOS, sus enemigos desde hace siglos, que hoy tienen en su poder un 40% del territorio SIRIO.

Si ustedes se preguntan acerca de si los EEUU, China, Rusia… le van a permitir a Turquía que se expanda y de paso extermine a los Kurdos. La respuesta es que el interés de China es únicamente proveerse de petróleo, independientemente de quién o quiénes se lo vendan. Su preocupación es si los SAUDITAS se lo van a vender, o no, y es de suponer que no tienen dudas. Esto implicará que IRÁN se quedará a no mucho tardar sin clientes. Y su economía sufrirá serios daños e incluso se acabará hundiendo.

Rusia, bastante ocupada está como para poder permitirse impedir a Turquía que emprenda acciones como las que aquí se prevén como posibles. Aparte de que Turquía, no se olvide es país miembro de la OTAN, al que Rusia no se atreverá a atacar.

¿Podrían los EEUU tratar de impedir el expansionismo militar de Turquía?

Es posible que los EEUU hagan algo para «defender a los KURDOS» por aquello del «humanitarismo», pero dados sus antecedentes y lo que ha anunciado Donald Trump, es impensable que adopte acciones agresivas y meta a su país en nuevas guerras.

Lo que está hoy en juego para TURQUÍA es la creación de un ESTADO KURDO en SIRIA, IRAK y parte de IRÁN, que acabe teniendo influencia en Turquía, teniendo en cuenta el número de Kurdos allí residentes: más de 15 millones de habitantes, lo que supone un 20% de la población turca.

Y, me dirán ¿Qué repercusión puede tener todo esto en Israel y el resto de Oriente Medio?

Pues, por el momento la guerra de Gaza y el conflicto con HAMÁS, se puede dar ya por terminado, otra cuestión diferente es la reubicación, el realojamiento de los gazatíes… Y, lo mismo se puede afirmar de HIZBULÁ en el sur del Líbano. Y, Cisjordania, el tiempo lo dirá.

Evidentemente, IRÁN ya no podrá permitirse en el futuro rearmar ni a HAMÁS ni a HIZBULÁ, y si las autoridades iraníes estuvieran tentadas de ello, ISRAEL responderá de forma severa, con dureza.

Se puede afirmar, o casi, aquello de «colorín colorado… IRÁN se ha acabado» … Es cuestión de poco tiempo, de cómo transcurra la transición, del traspaso de poder del senil Joe Biden, al nuevo presidente estadounidense electo DONALD TRUMP; que, no se olvide que es un empresario, un buen empresario que, como ya demostró en su anterior mandato, procura llegar a acuerdos -duraderos y perdurables- para solucionar problemas, en lugar de crear conflictos o dejarlos inconclusos.

Estamos hablando de esperar aproximadamente un mes.