Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar:

Os escribo esta carta con la ilusión de que me dejéis esta noche las cosas que os pido porque creo que me he portado bien y he obedecido a mi mamá y a mi papá. Además me he acostado pronto y delante del Belén que, como todos los años, ha puesto mi mamá en casa para celebrar la Navidad con la familia, he rezado: Jesusito de mi vida/ Eres niño como yo/Por eso te quiero tanto/Y te doy mi corazón/ ¡Tómalo! Tuyo es, y mío no. Y he puesto el zapato en la chimenea y dejado agua y comida para que el caballo, el dromedario y el elefante puedan beber y comer después de la larga caminata que han hecho hasta traeros a mi casa.

Antes de pediros mis juguetes mi mamá me ha dicho que os dé las gracias por: “Haber impedido que Pedro Sánchez Pérez-Castejón se adueñase el año pasado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y conseguir así controlar también la Justicia. Por vuestra divina intercesión, la candidata de Sánchez y de “su” presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, Pilar Teso Gamella, no fue elegida presidenta, lo que habría convertido a Conde-Pumpido en presidente también del CGPJ y del Supremo. Sánchez habría logrado el objetivo descrito por James Madison: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, constituye la definición misma de la tiranía”.

“Sin mandar en el Poder Judicial, Sánchez –me ha escrito mi mamá para que lo ponga en la carta- ya no nombrará a los 123 magistrados que tienen que ocupar plaza en las Salas del Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las presidencias de las Audiencias Provinciales. Y es que el PSOE no es ahora ese partido que recorrió un valioso camino de la mano de Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González tras el Congreso de Suresnes, que renunció al marxismo y que lideró con UCD, el PP y el PCE de Santiago Carrillo la Transición, la elaboración de la Constitución y los años más brillantes de la actual democracia, sino una máquina de bulos, desinformación y mentiras al servicio de un autócrata corrupto que aspira a perpetuarse en el poder aunque para ello rompa España en trozos para entregarlos a sus sostenedores y chantajistas: PNV, EH Bildu, ERC, Junts, Sumar, Unidas Podemos,…”

¡Uy, se me olvidaba! Mi papá me ha escrito también que, como “ama a España”, os pida que este nuevo año “sea un año normal, corriente y hasta aburrido, sin sobresaltos ni nuevas cesiones a los independentistas, sin que aumenten los vagos amamantados por la ministra de Trabajo, que considera que trabajar es malo y que lo que hay que hacer es holgazanear y cobrar por la cara; sin que siga el aprobado general en Educación para no traumatizar al zángano y castigar el esfuerzo y el mérito; que el Gobierno responda a su nombre, y que las cien celebraciones anunciadas por Sánchez para “resucitar” a Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, un señor que por lo visto murió hace cincuenta años, se conviertan, por vuestra santa mediación, en conmemoraciones por el inicio de la gozosa Transición, la etapa de libertades más larga, próspera y exitosa de nuestra convulsa Historia; el reencuentro, el perdón y el olvido entre las dos Españas, con una tercera que era ya y sigue siendo mayoritaria, y la proclamación de un Rey, Juan Carlos I, que impulsó la democracia y renunció a sus poderes para quedar en “el Rey que reina pero no gobierna”.

Y ahora sí, queridos Reyes Magos. Después de deciros lo que me han encargado mis padres y si creéis que me he portado bien y merezco lo que os pido, me gustaría que me regalaseis unas nuevas botas de fútbol, porque las del año pasado se me han quedado pequeñas, una espada de madera con un escudo del Capitán Trueno, unos auriculares VR con gafas de realidad virtual, un patinete y el libro De mayor también quiero ser feliz. Y, además, lo que vosotros queráis. Muchas gracias y feliz regreso a vuestro palacio,… después de que hayáis “venido de peregrinos / a adorar a Jesús, el recién nacido. / Pidiendo amores, / de amores llevan llenos sus corazones”.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL