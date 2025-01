ESTUPIDEZ VERSUS DEMOCRACIA

Empecemos aclarando que el término ‘estupidez’, es vago. Una opción es aceptar esta definición: ‘Torpeza notable en comprender las cosas’.

Otra vez la vaguedad. ¿Qué es ‘notable’? Aparte de que hay distintos niveles de comprensión. Pero dejemos este último aspecto y fijémonos en el ‘notable’. Este término es parecido- entre otros- al ‘amor’.

¿Me quieres? Mucho. ¿Cuánto? No lo podemos cuantificar. Aparte de que hay amores diversos: amor de madre, amor de hijo, amor de esposo o esposa, amor de hermano, amor de amante, etcétera.

Pues algo parecido pasa con la estupidez. Hay una estupidez ‘normal’, que es la que no nos causa sorpresa. Porque es habitual. Suele suceder cuando alguien sigue la corriente, pero sin reflexionar. No piensa si ‘lo que se hace’ está justificado, o no. Simplemente, sigue la corriente. Recordemos el dicho: ‘¿Dónde va Vicente? Donde va la gente’.

Pues bien, este dicho refleja el comportamiento de mucha (otra vez la vaguedad) gente. ¿Por qué? Diría que, por dos motivos, aunque no excluyo que pueda haber más.

Un motivo es que seguir la corriente me da seguridad. Si esto lo dice- o lo hace- mucha gente (o sea, ‘la corriente’), debe estar bien. Ya no tengo que pensar más.

Otro motivo es el miedo- de diferentes intensidades- que produce en mucha gente el no seguir la corriente. O sea, ir a contracorriente. Hay, al menos, dos motivos para ir a contracorriente. Por una parte, una muestra de chulería. No hago equis porque lo hace la mayoría y yo, soy diferente. No me da la gana, tío.

Por otra parte, ir a contracorriente por reflexión. Es decir, he pensado seriamente en la justificación de seguir la corriente y me parece que la alternativa X, es mejor que seguir la corriente. Y es mejor por estas razones.

Esta última opción es propia de ciudadanos inteligentes. Esto no significa que nunca esté justificado seguir la corriente. A veces lo está y, a veces, no lo está. Lo que hace un ciudadano inteligente y responsable es analizar la situación, valorar los pros y los contras, y decidir. Además, el ciudadano inteligente sabe que las conclusiones empíricas a las que se llega, pueden variar. Son provisionales.

Aclaro que no escribo desde la ‘verdad’ de un concreto partido político. Pero añado que Alberto, aunque mediocre y acomplejado, es menos dañino que Pedro, mentiroso compulsivo, corrupto y sin escrúpulos. Terrible situación. Además, los partidos políticos son instrumentos que, si no funcionan- o no funcionan adecuadamente- pueden cambiarse.

No son instrumentos: la libertad y el bienestar de los españoles, vivan donde vivan, la democracia- el menos malo de los sistemas políticos- y la nación española.

Sigamos. El ciudadano que no es capaz- o no quiere- cambiar, dados ciertos hechos, no es un ciudadano respetable. Es un estúpido con derecho a voto.

Una de las diferencias entre las tiranías o autocracias, y el sistema democrático, es que, en las primeras, basta obedecer. Usted hace su trabajo, se divierte, hace su vida, pero no vota. No decide con su voto al gobernante que desea. Da igual si es usted un analfabeto político.

En cambio, en las democracias, en las que los ciudadanos deciden, con su voto, los gobernantes, la estupidez y el fanatismo son letales.

Por eso, en las democracias, es fundamental que los ciudadanos tengan nivel suficiente para no votar como estúpidos. Si lo son, votarán siempre a ‘los suyos’, aunque sean la chusma corrupta que padecemos. Obediencia ciega, como los seguidores de Benito Mussolini.

Es imprescindible que el sistema educativo forme buenos ciudadanos, si queremos democracia. Ahora tenemos una autocracia, con instituciones colonizadas por el ’puto amo’, sostenida por feligreses fanatizados, comunistas, separatistas antiespañoles y herederos políticos de ETA. Y maquillada con falsos plumajes democráticos.

También son imprescindibles medios de comunicación independientes. No criadas mediáticas.

Última Hora. ‘El PSOE registra una ley para amordazar a acusaciones y jueces ante las causas sobre la familia de Sánchez y su Gobierno’. (ABC)

Los jueces españoles denuncian ante Europa el ataque al Estado de Derecho de la nueva ley del PSOE. (El Debate.)

Rebelión de jueces y fiscales contra la intervención de Moncloa en los procesos penales: «Es abusivo e inconstitucional». (Voz Populi)

Esto NO es democracia. ES despotismo socialista (‘puto amo’), sostenido por sus feligreses, separatistas antiespañoles, comunistas, y herederos políticos de la banda terrorista ETA.

‘Somos la izquierda envilecida, tío’.

Sebastián Urbina