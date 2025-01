Con Puchi, ni el precio del agua

Hace muy mal el PP, como en otras cosas, en dar a entender que puede pactar con Juntos por Cataluña, partido xenófobo, de extrema derecha e independentista, una moción de censura que apee de la Moncloa a Pedro Sánchez-Pérez Castejón. Y si para más inri su jefe es un fugado de la Justicia por golpista confeso y condenado, lo único que hay que hacer es ir con grilletes, ponérselos y meterle en el trullo.

Un partido constitucionalista no puede acordar con los independentistas irreductibles y racistas ni el precio del agua y con los nacionalistas solo la de boca y no la industrial. Entre otras cosas porque cuando el PP vuelva a gobernar la Nación tiene que acabar de un plumazo y sin miramientos con todas las cesiones irregulares e inconstitucionales que les han transferido y sobre las que se ha cedido, por mucho que los recaderos de Sánchez en el TC y el correveidile-jefe digan que lo son. Terminando por la partición de la Hacienda Pública, la Seguridad Social, la competencia en puertos y aeropuertos, en emigración, etc., etc. Y Empezando por el uso de otros idiomas distintos al castellano en el Congreso, en el Senado y en sentencias del Supremo, incumpliendo los puntos uno y dos del artículo tercero de la Constitución, que dicen que: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Los idiomas han sido siempre y principalmente instrumentos de comunicación y unión y cuando se utilizan para dividir y aislar hay que dejarles que mueran de inanición porque los ciudadanos prefieren utilizar otro con el propósito de entenderse con el mayor número de personas. El español es la segunda lengua franca del mundo, por detrás del inglés, y resulta un escarnio que en la propia España esté perseguido y prohibido por un grupo de indeseables, incumpliéndose la Constitución y atentando al sentido común.

El PP y sus aliados, si los necesita, no solo tendrá que poner fin a este sinsentido contra el español, sino acabar también en horas 24 contra las normas que impiden que coexistan, se impartan en la educación y se utilicen en las relaciones laborales y comerciales las dos lenguas cooficiales en aquellas comunidades Autónomas que las tengan reconocidas (sin fomentar otras artificialmente que no se utilizan ni en la cuadra para que sigamos dividiendo y vivan del cuento cuatro indeseables); anular la ley que consiente la ocupación privada, sea de vivienda o de cualquier otro bien material, y, en fin, todo aquello que el autócrata ha hecho para cavar trincheras, levantar muros y separar a españoles, como la Ley de Memoria Democrática (con Zapatero de Memoria Histórica), las placas recordando a los mártires de un solo bando y no a los de los dos, la ocupación del Legislativo y de parte del Judicial, la usurpación de organismos públicos que son legítimos y necesarios contrapoderes y no meros hoteles para huéspedes del sanchismo, y la compra de empresas privadas con fondos del contribuyente.

Con esto y la bajada de impuestos tendrá tarea para la primera legislatura. Luego, cuando gane la segunda con mayoría absoluta porque siempre se cosecha más sembrando buena semilla y abono que dejando barbecho y esparciendo mala madre, será el momento de alcanzar sólidos y provechosos objetivos en el campo nacional e internacional.

Alberto Núñez Feijóo y los demás responsables del PP deben tener muy claro que la alternativa a la actual situación dantesca de España por fragmentación, corrupción y arbitrariedad hay que construirla desde la honestidad y el bien general, y no con atajos y componendas con socios de la actual morralla de mayoría. Y para ello hay que tener paciencia, buen tino y esperar a que la manzana podrida caiga antes de que acabe la Legislatura o no sume con la anti España cuando vuelva a perder las elecciones generales.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL