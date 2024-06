La sectaria Asociación de Periodistas Parlamentarios exige echar a Vito Quiles por ir en las listas de Alvise Pérez

Están quemados a más no poder.

El éxito de Alvise Pérez en las elecciones europeas, celebradas el 9 de junio de 2024, está provocando digestiones más que pesadas en quienes no toleran que haya discursos diferentes y, en especial, que se atrevan a cantarle al sanchismo las verdades del barquero.

Por eso, los muy sectarios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios se han marcado un comunicado en el que exigen que se eche al redactor / reportero Vito Quiles tanto del Congreso como del Senado.

¿La razón? Que este periodista ha ido en las listas electorales de la formación de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta.

Sin duda, todo un sarcasmo cuando dentro de ese grupo de periodistas hay gente vinculada al PSOE, a Podemos, a Sumar, a los golpistas catalanes o a los proetarras de EH Bildu.

Según los repartidores de credenciales parlamentarias, que se marcaron una nota de prensa que la podría haber suscrito el mismísimo Patxi López (PSOE), es incompatible la profesión periodística con pertenecer a un partido político:

Demuestran los miembros de la Asociación de Periodistas Parlamentarios que, por encima de todo, lo que molestan son las preguntas formuladas por Vito Quiles:

Quiles no solo se ha presentado a las elecciones bajo el paraguas de esta agrupación, sino que hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez.

Exigen, por tanto, que se le retire la credencial de periodista:

Y no dudan en pedir el amparo institucional para lograr su avieso objetivo:

Rogamos que no se vuelvan a repetir episodios como los vividos este martes, que además incomodan, y con razón, al resto de profesionales acreditados en las Cámaras. No es tolerable que pregunten a parlamentarios, parlamentarias y miembros del Gobierno personas ligadas a partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales.

Y es que Vito Quiles ha pisado en estos últimos meses muchos callos.

Especialmente se las ha tenido tiesas con ese ‘ejemplo de educación y elegancia’ llamado Patxi López.

El portavoz del PSOE en la Carrera de San Jerónimo llegó a evitar contestar a una pregunta después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo y encima se permitió el lujo de llamar racista al periodista:

A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española ganó a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas.