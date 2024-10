Ayuso acaba con Manuela Bergerot y sus ‘soluciones’ para la vivienda: «Son ideas que no se le ocurren ni a un niño»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado para el arrastre a la portavoz del Grupo Parlamentario de MásMadrid, Manuela Bergerot.

La diputada de izquierdas empezó su ponencia en el Pleno de la Asamblea de este jueves 10 de octubre, como siempre, atacando de forma personal a la popular. La señaló por supuestamente tener un piso de un millón de euros y de cumplir un sueño: el vivir en el barrió en el que creció, “sin pagar ni hipoteca ni alquiler”.

Ante esto, Ayuso la troleó al pedirle que “le diera una vuelta” y mejorara esa acusación porque no se sostiene: “Si no pago ni hipoteca ni alquiler, entonces es que no tengo nada. Hay que darle una pensada que se le ha quedado un poquito corto”.

Luego, Bergerot afirmó que la comunidad debería aplicar las mismas medidas de Cataluña como el tope al alquiler, ya que afirma que es la gran solución al problema de la vivienda pese a que las cifras y su implementación en otros países demuestran que no es así. Asegura que esta medida comunista hace que bajen los precios y que aumente la oferta de viviendas.

La popular le dio una clase magistral exprés sobre cómo funcionan los mercados y el porqué esas medidas no funcionan para solucionar un problema estructural, como es el de la vivienda en España.

“4 de cada 3 españoles, que diría la vicepresidenta de Gobierno, entienden que si usted ataca y acaba con la oferta, hay menos vivienda y, por tanto, aunque limites el precio, va a haber menos oportunidad para que los ciudadanos puedan acceder a una”.

Ayuso le echó en cara sus ideas comunistas más propias de un niño que ignora las consecuencias de intervenir las viviendas y las empresas. Asegura que son medidas que solo hunden y condenan a la misera, como vemos en las noticias. Sin embargo, le recomendó que siguieran con ese discurso, que la Comunidad de Madrid no les va a votar “ni el germen de Podemos, ni el socialismo-podemita del PSOE”.

“Tienen las ideas que no se les ocurre ni a un niño de 14 años. ¿Cómo se le ocurre a usted decirle a la clase media española que tener una vivienda es algo que hay que perseguir?, ¿cómo se le ocurre a usted decir que ser propietario es ser un delincuente al que debe enfrentar su inquilino?¿cómo se le ocurre decir, como ha dicho su jefa, esta semana que si un autónomo tiene beneficios, tendrá que ser perseguido?. ¿No será más normal que si una persona tiene una empresa con beneficios, los pueda invertir en pagar mayores sueldos, más empleados, más inversiones?, ¿no será más normal que si alguien tiene una vivienda vacía, darle seguridad jurídica, acompañamiento, incentivarle para que lo ponga en alquiler, en lugar de perseguirlo y fomentar la inquiokupación, que es un delito?¿No se dan cuenta de que las recetas comunistas que aplican ustedes en Venezuela no funcionan en el motor de la libertad de España, que es Madrid?”.

Ayuso también desmontó el argumentario esgrimido por Bergerot para asegurar que en Cataluña las medidas intervencionistas han sido un éxito. Durante su ponencia, fue señalada por decir ‘Generalidad’ en lugar de ‘Generalitat’, a lo la popular le cerró la boca: “Generalidad es el conjunto institucional, infórmense, que no sabe ni de lo que habla. El 17% se llama Generalidad, y luego, está el gobierno de la Generalitat. Lean un poco”.