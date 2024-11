Los hooligans de PSOE y Más Madrid se ponen chulos cuando Ayuso les saca a Begoña y el asalto a la Complutense

La izquierda se puso como el bicho del pantano.

El pleno en la Asamblea de Madrid se presumía calentito 24 horas después de la comparecencia silente de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre supuestos tratos de favor en la Universidad Complutense.

Juan Lobato, del PSOE, fue el primero en sacar el asunto para, por supuesto, afear que el PP hubiese querido montar un espectáculo.

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso salió a replicar con tal contundencia que hasta los de Más Madrid se sumaron al griterío e histerismo, aunque con un resultado estéril, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo acabar su exposición y dejando a la oposición en paños menores.

El portavoz socialista no tardó en mencionar lo sucedido con la mujer del inquilino de La Moncloa:

Ayuso, que ya sabía por dónde iban a ir los tiros, le dio para el pelo a Lobato:

Y la universidad, si hay algo que tiene, es el prestigio. Y cuando se dan los títulos como churros, y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense a decirle que yo le voy a dar un máster o le voy a dar una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones, señorías. Y toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública. Mientras un juez está investigando la apropiación indebida de material que es de la Complutense. Lo que no se puede permitir es lo que se está haciendo con el desprestigio de la universidad más importante de España, que se tiene, insisto, a sí misma. Y todos ustedes han creado un entramado y un chiringuito de familiares y de negocios que podrían haberlo hecho en las empresas privadas, no en las públicas. Tienen mucha cara todos ustedes. Todos ustedes. Pero claro, piensan que lo pueden colonizar todo.

Y como los de Más Madrid se sumaron al follón, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya reventó por completo:

No tienen ninguna educación. Y eso no se lo vamos a pedir a estas alturas. Pero no pueden tener la caradura de colonizar todas las instituciones públicas de España, empezando por la universidad. No se puede hacer lo que están haciendo ustedes