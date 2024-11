Almeida retrata la hipocresía de Maestre: “Su radar detecta tendederos machistas pero no errejones”

Durísimo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dejado sin respuesta a la portavoz de Más Madrid en el Pleno del Ayuntamiento, Rita Maestre por su hipocresía al tildarle de machista por un comentario realizado en una entrevista mientras no hizo nada para apoyar a las víctimas de su expareja, Íñigo Errejón.

El primer edil ha criticado fuertemente las palabras de Maestre contra él, en las que aseguraba que había “llegado de 1950”, porque había dicho que “quitar el tendedero de la cocina es un detalle ‘romántico’”

“ Almeida, llegado de 1950: quitar el tendedero de la cocina es un detalle “romántico” porque “ella nunca esperaría que lo hicieras”. Imagino que en su cabeza sonaba espectacular”, publicó Maestre en su perfil de X.

Aquí está Almeida, llegado de 1950: quitar el tendedero de la cocina es un detalle “romántico” porque “ella nunca esperaría que lo hicieras”. Imagino que en su cabeza sonaba espectacular. #AlmeidaEH pic.twitter.com/gTV0dyOEQJ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) November 19, 2024

Almeida no tragó con esto y le retrató al señalar que su radar había detectado por televisión el machismo de Almeida en menos de un minuto pero que en 7 años e incluso con Errejón de novio, no se enteró de sus actitudes y hasta presuntos abusos, recordando que el ex portavoz en el Congreso de Sumar ha sido denunciado públicamente por varias mujeres por delitos sexuales e incluso, una por la Justicia.

“Yo le voy a hacer una serie de preguntas: ¿desde cuándo conocía usted lo de Íñigo Errejón?, ¿cuánto tiempo encubrió usted a Íñigo Errejón señora Maestre?, ¿cuánto tiempo estuvo encubriendo usted a Íñigo Errejón? Usted tiene un detector de tendederos machistas, pero para detectar a ‘errejones’, el radar lo tiene completamente averiado, señora Maestre”.

Para terminar de dejar KO a la portavoz de Más Madrid, el popular le echó en cara su falso victimismo para no asumir responsabilidades y le emplazó a dimitir por “dignidad”, ya que no tiene cómo enmendar lo hecho.