Abascal hunde en el lodo al autócrata Sánchez: “¡Tu cloaca de corruptelas se desborda!”

Durísimo.

El líder de Vox Santiago Abascal ha arremetido fuertemente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

En su turno de palabra, luego de los 45 minutos en los que el líder del PSOE no hizo ninguna autocrítica sobre la nefasta gestión de la DANA en Valencia, Abascal le achacó el haber espetado “un torrente de datos que no aportan nada para eludir responsabilidades”.

“Miles de personas abandonadas por un Estado autonómico fallido y liderado por Pedro Sánchez. No se invirtió para evitar la catástrofe, incluso se desecharon las obras previstas que la habrían evitado por razones ideológicas. No fueron alertados a tiempo de la tragedia y que se alejaran de los cauces y no fueron alertados a tiempo por incompetencia. No fueron ayudados durante días por cálculo político, es decir, por maldad”.