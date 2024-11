Aldama vuelve a tirar de la manta y Sánchez, Begoña, Ábalos y el fiscal general van p’alante

Pedro Sánchez está acorralado por la corrupción y la torpeza.

En una entrevista con Carlos Herrera en la COPE, el comisionista Víctor de Aldama ha tirado nuevamente de la manta, dando más explicaciones y detalles sobre la trama. De sus palabras, las más fuertes fueron “Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacía Ábalos”.

“El señor Ábalos lo era todo en ese momento en el Gobierno. El presidente tenía una confianza en él que iba más allá, igual que creo que se equivocó con él porque le ha sido leal hasta el último día. Yo quiero entender que el señor Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacía Ábalos, pero no sé si se ha beneficiado de algo”.

Pero el presidente no es el único acorralado por el denominado por la UCO como ‘nexo corurptor’ de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo. La esposa del presidente también fue nombrada por Aldama al afirmar que se reunió varias veces con la esposa del presidente: “Claro que conozco a Begoña Gómez, he estado con ella en varias ocasiones”.

Ábalos, Nadia Calviño, María Jesús Montero, Víctor Ángel Torres también han resultado pringados en la espiral de corrupción impulsada desde Ferraz durante esta Legislatura. “Se me quiere ver como el corrupto o como el sobornador, pero yo he dicho la verdad, cosa que los políticos no lo han hecho ni han rectificado”.

Lo cierto es que Aldama no es ni el pequeño Nicolás ni pertenece a la ‘tía’, como afirmó con sorna Félix Bolaños, y tiene pruebas. Tanto, que en Moncloa y la cúpula del PSOE están temblando.

