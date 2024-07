Miguel Tellado (PP) suspende a Patxi López tras desbarrar el del PSOE contra el juez Peinado: «Deja mucho que desear»

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez cayó como una bomba en el PSOE.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, salió como un poseso en una rueda de prensa en la Cámara Baja a arremeter contra el magistrado y a ponderar el hecho de que el presidente del Gobierno acuda a defender su inocencia:

No es ninguna vergüenza la de ir a defender la inocencia y demostrar la persecución a la que está sometida Begoña Gómez. Lo que sí que es una vergüenza de verdad es la de un presidente que va a declarar por corrupción y consigue la única condena con sentencia firme por corrupción para su partido. Esto fue Mariano Rajoy y el Partido Popular. Mientras que el señor Feijóo decía que era normal ir a declarar como un ciudadano cualquiera.

Lo que es una vergüenza es que un juzgado te cite a declarar como demandado, el de Salamanca, y tú no vayas. Y esto lo hizo Feijóo. Y la jueza, y esto es textual, dijo ¡Ah! ¿entonces son el PP y el señor Feijóo los que deciden cuándo es la prueba pertinente, cuándo no lo es, si acudimos o no, si tenemos que aportar algo o no! Son el PP y el señor Feijóo quienes de forma unilateral deciden si es pertinente, si no es pertinente, si nos va a aportar algo, si no nos va a aportar algo? Ha eludido la decisión de esta juzgadora que decidió cursar la citación a él de forma personal. Esto sí que es una auténtica vergüenza.