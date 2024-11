Feijóo afirma que “toca actuar” ante el caso Sánchez y se abre a pactar para una moción de censura

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atizado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, luego de trascender las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, implicando al líder del PSOE, Begoña, Ábalos, Teresa Ribera, María Jesús Montero, Ángel víctor Torres, y Fernando Grande-Marlaska.

Desde el Congreso de los Diputados, el popular ha incidido en que esta trama de corrupción socialista, conocida como el caso Koldo, debe llamarse caso Sánchez debido a la implicación de gran parte de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo. “Ya dijimos que la corrupción tocaba al Gobierno, partido, presidente y entorno, teníamos razones. Estamos ante el caso Sánchez”.

“Sánchez no ha venido a servir sino a servirse. El Gobierno apesta a mentiras y corrupción. Los españoles no vamos a aguantar más tiempo esta agonía judicial. Esto es escandaloso y Sánchez no puede ocultarse en el miedo a la ultraderecha porque ha pactado con ella en el Parlamento Europeo”.