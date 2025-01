Alfonso Serrano abrasa a Reyes Maroto por el ‘caso Koldo’: “¡No nos chupamos el dedo!”

Durísimo.

El senador Alfonso Serrano ha interpelado a la concejal del Ayuntamiento de Madrid, María Reyes Maroto en la Comisión de Investigación trama Delorme, nombre oficial del presunto caso de corrupción socialista conocido popularmente como el ‘caso Koldo’.

El popular ha abrasado a la ex ministra de Industria, Comercio y Turismo en su comparecencia en el Senado este miércoles, 29 de enero. Fiel a su estilo, ha echado en cara las múltiples versiones que distintos representantes han realizado sobre sus vínculos con Víctor de Aldama y Koldo García. “Entiendo que al PSOE no le guste esta comisión porque queremos averiguar lo que ha ocurrido”, ha reflexionado al inicio de su interpelacón.

En cuanto a los presuntos contactos que sostuvo con el exasesor de José Luis Ábalos, Maroto negó rotundamente que haya tenido alguno y afirmó que se enteró por los medios de comunicación que Koldo tenía su contacto y que por el contrario, ella no tenía el suyo. Aquí vino una embestida de Serrano que recordando los ataques a la prensa libre y crítica por parte del Gobierno, le pidió una lista de medios y ‘pseudomedios’ como fuente para preguntarle sobre las informaciones publicadas sobre el caso.

“Como vamos a hacer referencia a cosas que hacen los medios de comunicación, tiene a bien darme una lista de medios de comunicación y otra de ‘pseudomedios’ para saber a cuáles me puedo hacer referencia y a cuáles no. Porque yo respeto a todos, también a los que escriben cosas que no me gustan”.