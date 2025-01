Inda saca de quicio a Palomera por decirle a la cara una verdad: “Te lo dictan”

No se corta ni un pelo.

Eduardo Inda ha tenido un encontronazo con la agitadora de izquierdas Esther Palomera, en el plató de ‘La mirada crítica’ a cuenta del pésimo manejo de la catástrofe ocasionada por la dana en Valencia.

Una de las portavoces no oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez fue a lo suyo: a defender al líder del PSOE y eximirle de cualquier responsabilidad mientras que al mismo tiempo achaca la responsabilidad de los errores única y exclusivamente en el presidente valenciano, Carlos Mazón.

El director de OKDiario recordó cómo el barranco del Poyo no se limpió y despejó por razones ideológicas, algo que contribuyó a potenciar la fuerza destructiva de la riada, una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Ambiente, que en esos momentos encabezaba Teresa Ribera.

“Es lo que os calláis, lo que no decís. Y lo que es evidente es que la AEMET dijo que lo peor de la dana iba a desaparecer a las seis de la tarde y sobrevino a las ocho y media. Ribera es la gran culpable después del altísimo, claro”.

Al verse retratada, Palomera en lugar de rebatir los argumentos expuestos por Inda simplemente se limitó a decir que eran una “sarta de mentiras”.

Esther Palomera (EP): Porque grites e interrumpas no vas a tener razón ni vas a convertir en verdad la sarta de mentiras que encadenas.

Eduardo Inda (EI): No, no, no, la sarta de mentiras no, las mentiras tuyas que te dictan desde Moncloa.

EP: A mí no me dicta nadie desde Moncloa, no te confundas, Inda.

EI: Desde Moncloa.

EP: No te confundas con lo que haces tú. No te confundas

EI: Desde Moncloa. No me confundo, digo la verdad.