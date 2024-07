Ni Orwell llegó a tanto: TVE fuerza un reportero a pedir disculpas por llamar por su nombre al Arco de la Victoria de Moncloa

Lo que estamos presenciando con la memoria selectiva sobre hechos históricos parece salido de la mente de George Orwell. Ahora, un periodista de TVE se ha visto obligado a disculparse por llamar por su nombre oficial a un monumento, el Arco de la Victoria de Moncloa, durante una transmisión en directo.

Sucedió durante el seguimiento de los actos de celebración del triunfo de la Selección Nacional en la Eurocopa, cuando el autobús volvía a Madrid, luego de ser recibidos primero por el rey Felipe VI y la Familia Real en el palacio de la Zarzuela, y después en Moncloa por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

La cadena pública desplegó a varios reporteros para cubrir el recorrido del autobús, y para llenar tiempo en pantalla debido al retraso de la expedición, se realizaron diversas conexiones para palpar el ambiente que se respiraba en las calles de la capital. Una de ellas, fue con Pablo Ramos, que se encontraba en el cruce de las calles Princesas y Alberto Aguilera.

“Les vamos a ver en tan solo unos minutos a los jugadores de la selección española, en esta calle Princesa con Alberto Aguilera y aquello que ven al fondo, no sé si será casualidad o no, se conoce como la puerta de la Moncloa, pero su nombre real es el Arco de la Victoria. Así que, coincidencia o no, recordamos que la Selección española levantó ayer su cuarta Eurocopa”.