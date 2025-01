Maestre repite el guion de Pardo de Vera y llora ante Ferreras después de agredir a Vito Quiles

Antonio Maestre ha repetido el mismo guion que Ana Pardo de Vera, al soltar un cuento en el que ha pasado de victimario a víctima

Luego de quitarle y romperle el micrófono al reportero Vito Quiles para después mofarse de él, ahora el agitador de ultra izquierda, se ha hecho la víctima frente a su maestro Antonio García Ferreras.

En su intervención en ‘Al rojo vivo’, el subdirector de La marea ha soltado que ha sufrido “años de acosos” por parte del reporteo, al que define como “integrista”, “ultra” y “acosador” para deshumanizarle y justificar su embestida.

Luego pasó a describir acciones “que ha sufrido” por parte de estos personajes como querellas y demandas falsas, amenazas de muerte, intentos de agresión o insultos por la calle. Además, se quejó de que tuvo que firmar en la Feria del libro “con escoltas” de que le “han pinchado las ruedas del coche y vandalizado el buzón” y que hasta le han despedido “por presiones de gente parecida”.

Luego de su relato victimista en el que da a entender que la culpa de todo lo malo que le ha pasado en la vida es culpa de Quiles, Ferreras le dio la oportunidad de rectificar y no hacer un llamado a la violencia al preguntarle si consideraba que también estuvo mal el arrancarle el micrófono y arrojarlo pero Maestre desechó esta posibilidad al reivindicar su agresión al justificarse diciendo que “defenderse no es una elección” para luego elucubrar escenarios.

“Si no reacciono de esa manera, cortaría el vídeo, se inventaría algo y acabaría yo sufriendo los mismos intentos de amenaza que he sufrido pero porque no cambia, lo llevo sufriendo mucho tiempo. Y si reacciono así, lo sufro. Si no reacciono de ninguna manera, lo sufro”.