¿Caminar en el viento?: Uitwaaien, la sorprendente técnica neerlandesa para aliviar el estrés y la ansiedad

Tras la dura batalla para detener el coronavirus, el distanciamiento social y aislamiento forzado, está cobrando un precio psicológico que muchos especialistas advierten podría provocar otra crisis, una de salud mental.

No te concentras, no duermes bien y una presión en el pecho te invade. Te sientes nervioso, incluso, experimentas taquicardias y dolores de cabeza. Puedes tener ansiedad y si no la controlas a tiempo puede derivar en problemas graves en tu salud física y mental.

No obstante, para los hablantes de neerlandés, el idioma oficial de Países Bajos y de algunas regiones de Bélgica, la clave puede ser tan simple como aplicar una palabra: uitwaaien.

Una palabra un poco confusa para los hispanohablantes pero su significado es bastante sencillo.

Qué es Uitwaaien

Literalmente se podría interpretar como «caminar en el viento» o «tomar una bocanada de aire fresco».

Y es que ante la preocupación y el estrés, los neerlandeses consideran que lo mejor es salir fuera, caminar, hacer ejercicio y disfrutar del aire libre.

Pero esta caminata es especial, pues se realiza en planicies donde el viento sopla tan fuerte que puede empujar ligeramente a una persona, esta brisa trae olores de lugares lejanos, frescura y algo de diversión, pues también se trata de jugar con el viento.

«Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en uitwaaien es una playa con viento. Significa irse de paseo a un sitio donde te pegue la brisa», describe a BBC Mundo Jasper van Emmerick, periodista neerlandés residente en Utrecht, Países Bajos.

Caitlin Meyer, profesora del departamento de lingüística neerlandesa en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos reafirma a BBC Mundo:

Uitwaaien es básicamente la actividad de pasar tiempo en exteriores mientras te golpea el viento, ya sea caminando o montando bicicleta,

El ‘viento curativo’

¿Qué mejor lugar para el viento que una costa? No hay ciudades o bosques que impidan el paso del aire que proviene de los océanos.

Los vientos provenientes del norte suelen ser fríos y también bastante fuertes en algunas temporadas, y los habitantes ya se han adaptado a esta forma de vida donde tienen que convivir con condiciones a veces difíciles.

Una vez que las personas se adaptan a los empujones del viento y las temperaturas tan bajas, se puede mantener el equilibrio y el cuerpo se puede relajar más e incluso puede llegar a ser algo divertido.

De hecho, las personas suelen recurrir a la experiencia del uitwaaien como una especie de terapia emocional, debido a lo efectivo que es para despejar la mente y sentirse en conexión con la naturaleza y lo más esencial de este mundo, dejando atrás la complejidad propia de nuestra mente humana.