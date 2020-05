La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico

Ansiedad: Cómo identificarla y superarla en el encierro

Tras la batalla para detener el coronavirus, el distanciamiento social y aislamiento forzado, está cobrando un precio psicológico que muchos especialistas advierten podría provocar otra crisis, una de salud mental. No te concentras, no duermes bien y una presión en el pecho te invade. Te sientes nervioso, incluso, experimentas taquicardias y dolores de cabeza. Puedes tener ansiedad y si no la controlas a tiempo puede derivar en problemas graves en tu salud física y mental