Pronóstico del Tiempo: jornada de contrastes en España este 26 de diciembre de 2024

El tiempo en España este 26 de diciembre de 2024 nos trae una peculiar postal navideña: un país dividido por el termómetro.

Mientras el norte tirita bajo el influjo de una masa de aire polar, el sur se regocija con temperaturas más propias de la primavera. ¿Quién dijo que el cambio climático no tenía sentido del humor?

En Madrid, la capital del reino, el mercurio oscilará entre 1°C y 11°C, una amplitud térmica que pondrá a prueba el arte del «layering» de sus habitantes.

Por la mañana, bufandas y abrigos serán imprescindibles, pero por la tarde, los madrileños podrían verse tentados a tomar el aperitivo en una terraza. Eso sí, sin quitarse del todo el abrigo, no vaya a ser que pillen un resfriado navideño.

El norte de la península se despierta hoy bajo un manto blanco. La nieve ha decidido hacer acto de presencia en las montañas cantábricas y los Pirineos, para deleite de los amantes del esquí y desesperación de los conductores. En Burgos, las temperaturas oscilarán entre los -2°C y los 5°C, convirtiendo la ciudad en un auténtico congelador a cielo abierto.

Los burgaleses bromean diciendo que sus calles son el nuevo set de rodaje para «Frozen 3».

Mientras tanto, en el sur, Sevilla se prepara para una jornada casi veraniega con máximas de 18°C. Los sevillanos podrían estar tentados de sacar las sombrillas y los abanicos, aunque les recomendamos que no se precipiten. La niebla matutina podría aguar la fiesta soleada, al menos durante las primeras horas del día.

En la costa mediterránea, Barcelona se mantiene en un término medio, con temperaturas entre los 8°C y los 15°C. La Ciudad Condal se debate entre el frío del norte y el calor del sur, como si no pudiera decidirse entre el turrón y el helado como postre navideño.

Las lluvias harán acto de presencia en Galicia, donde se esperan precipitaciones abundantes. Los gallegos, acostumbrados a este panorama, ya tienen preparados sus impermeables de diseño y sus paraguas de colores. Dicen que en Santiago de Compostela llueve hasta en los belenes.

En las islas, el tiempo también juega al despiste. Mientras Tenerife disfruta de un día soleado con máximas de 22°C, perfecto para un baño navideño, Mallorca se enfrenta a cielos nublados y temperaturas más frescas, que oscilarán entre los 10°C y los 16°C.

La AEMET nos advierte de que esta situación de contraste térmico podría mantenerse durante los próximos días.

Los meteorólogos bromean diciendo que España se ha convertido en un experimento climático a gran escala, donde puedes experimentar las cuatro estaciones en un solo día dependiendo de dónde te encuentres.

Para los amantes de las estadísticas, aquí va una tabla con las temperaturas máximas y mínimas previstas para algunas de las principales ciudades españolas:

Ciudad Mínima Máxima Madrid 1°C 11°C Barcelona 8°C 15°C Sevilla 9°C 18°C Valencia 10°C 17°C Bilbao 3°C 10°C Zaragoza 2°C 12°C Málaga 12°C 19°C

Los expertos recomiendan estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo en España parece haberse vuelto tan impredecible como el resultado de un partido de la selección. También aconsejan llevar en la maleta ropa para todas las estaciones si se va a viajar por el país estos días. Nunca se sabe si acabarás necesitando el bañador o los guantes de esquí.

En cuanto a los vientos, serán protagonistas en el estrecho de Gibraltar, donde soplarán con fuerza. Los surfistas ya se frotan las manos, mientras que las gaviotas han decidido tomarse un día libre y quedarse en tierra firme.

La contaminación en las grandes ciudades se mantendrá en niveles moderados gracias a la ventilación atmosférica. Los madrileños podrán respirar tranquilos, al menos por hoy, sin temer que el aire de la capital se convierta en una sopa de letras de elementos químicos.

En resumen, este 26 de diciembre España se presenta como un mosaico climático, un auténtico parque de atracciones meteorológico donde cada uno puede elegir su clima preferido sin necesidad de salir del país. Desde las nevadas del norte hasta el sol radiante del sur, pasando por las lluvias del noroeste y la suavidad mediterránea, hay opciones para todos los gustos.

Así que ya saben, queridos lectores, si no les gusta el tiempo que hace en su ciudad, siempre pueden hacer una escapada a la otra punta del país. Eso sí, no olviden consultar el pronóstico antes de hacer la maleta, no vaya a ser que se lleven una sorpresa.

Y recuerden, en España, hablar del tiempo nunca ha sido tan entretenido.

¡Felices fiestas meteorológicas a todos!