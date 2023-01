Entre los productos ecológicos de limpieza más vendidos en Amazon, encontramos nueces de jabón para lavar la ropa con saponinas, unos compuestos de origen vegetal que tienen propiedades parecidas al jabón.

¿De verdad necesitamos tantos productos de limpieza específicos, o con menos podríamos apañarnos?

La oferta de productos ecológicos como alternativa a los convencionales cada vez es mayor, para lavar la ropa, mantener la vitrocerámica o para los cristales. En Periodista Digital te contamos los limpiadores eco que triunfan en Amazon.

¿Qué ventajas tiene usar productos de limpieza ecológicos?

Más saludables

La lista de sustancias químicas que a menudo pueden ser tóxicas, por exposición, inhalación o ingestión, y están presente en muchos limpiadores convencionales es larga:

El 2-butoxietanol

Amoníaco

Percloroetileno

Lejía

Amonios cuaternarios (como el cloruro de benzalconio)

Ftalatos

Triclosan

Dodecilsulfato de amonio

Dodecilbencenosulfonato de sodio

Ácido clorhídrico

Ácido sulfámico

Ácido acético

Ácido tártrico

Al usar productos de limpieza ecológicos prescindes de todos estos químicos, algunos son muy tóxicos y otros pueden llegar a serlo en determinadas cantidades.

No expones tu piel a estas sustancias, no las inhalaras, ni tampoco ningún miembro de tu familia o tus mascotas. El uso de limpiadores ecológicos como alternativa a la lejía y otros productos tóxicos convencionales, no es ‘una moda’, forma parte de una filosofía que busca productos menos agresivos con el medio ambiente.

Según cuenta Care.com, hay estudios que han demostrado que algunos productos de limpieza para el hogar usados tan solo una vez por semana aumentan el riesgo de desarrollar asma. En cambio los productos ecólogos de limpieza no presentan estos problemas

Más seguros

Muchos productos químicos como los que detallo en la lista anterior son tóxicos también por contacto. Al abandonar el uso de limpiadores con estos ingredientes se minimiza el riesgo de irritaciones o dermatitis por contacto.

Entre los limpiadores ecológicos muchos tienen Ph neutro y están fabricados con ingredientes que tienen una huella medioambiental reducida, en el agua, la tierra o el aire.

Más versátiles

A diferencia de los productos de limpieza convencionales, que tienen usos muy específicos, (limpiacristales para los cristales, limpiahornos para el horno, lavavajillas para los platos, antigrasas para la grasa).

Los productos de limpieza ecológicos suelen tener múltiples usos, (el mismo producto lo puedes usar para cristales, azulejos, grifería, grasa de la campana, para mármol o para limpiar el coche). Al necesitar comprar menos productos ahorras dinero, y envases de plástico.

Identificar los ingredientes

En los productos ecológicos verás ingredientes como, glicerina, sodio, arcilla, bicarbonato, ácido ascórbico o limón, vinagre, carbón activado.

En general todos te resultan más identificables que los ingredientes de los limpiadores convencionales. Por ejemplo amonios cuaternarios, ingredientes frecuentes en los limpiadores convencionales, ¿te suena?, (son el cloruro de benzalconio, el bromuro de cetrimonio, el benzododecinio, el cetilpiridinio, o el cuaternio 15).

Desconocía lo que eran hasta hace no mucho. En cambio son tóxicos por contacto con piel y mucosas, pueden provocar alergias cutáneas o respiratorias. Si un producto de limpieza tiene muchos ingredientes con nombres científicos que desconoces, es más fácil que alguno de ellos sea tóxico, es bastante difícil interpretar las etiquetas de muchos productos de limpieza.

Productos ecológicos de limpieza más vendidos en Amazon

Las nueces de jabón de India ponen a tu alcance un detergente ecológico para lavadora, especialmente indicado para el lavado de ropa de color, lana y seda de 30º a 90º.

Las cáscaras de esta nuez contiene aprox. 15% de una sustancia denominada Saponina que tiene propiedades detergentes que eliminan manchas con un efecto muy similar al que proporciona el jabón.

Las nueces de lavado desprenden una solución alcalina que, cuando entran en contacto con el agua, se activan, proporcionando una limpieza eficaz. Ideal para lavar la ropa del bebé.

Las propiedades más destacadas de las nueces de lavado son:

100% ecológico

Biodegradable

No hace falta suavizante

Olor neutral

Cuida los colores de los tejidos

Hipoalergénico

Nortembio Ácido Cítrico 5L. Líquido Concentrado, 100% Puro. para Producción Ecológica. Producto CE. E-Book Incluido.

Más de 1.000 personas han valorado de forma positiva este producto. El ácido cítrico te sirve para múltiples usos. Limpieza de cocina, de azulejos, del suelo. Para quitar manchas, para abrillantar griferías.

Es un eficaz antigrasa y tiene poder para desincrustar cacharros con el fondo quemado.

Agente limpiador.

Abrillantador.

Eliminador de manchas.

Desincrustante.

Paños reutilizables, rollo de cocina ecológico – multiusos, resistente y absorbente. Secado rápido – antibacteriano de Bambaw

¿Gastas mucho papel de cocina? Estos paños son reutilizables, así que en lugar de invertir cada semana en papel de cocina, se pueden lavar y volver a usar. Menos residuos y gasto semanal.

Duran tanto como unos 65 rollos de cocina convencionales. Son muy resistentes y absorbentes, gracias a las fibras de bambú, antibacterianos naturales.

antibacterianos naturales. Se pueden usar en todo tipo de superficies, desde cristales a granito. Se lavan muy bien y secan rápido. En Amazon reciben un 4.1 sobre 5.

Lagarto Detergente Ecológico 50 Lavados – 2550 g

Es el primer detergente en polvo en el mercado español que, además de tener certificado "EU Ecolabel", el embalaje proviene de fuentes sostenibles y está clasificado con la etiqueta PEFC lo que permite que dicho embalaje sea 100% reciclable.

Su fórmula innovadora y superconcentrada permite una dosificación mínima (menor cantidad de detergente por lavado que un detergente convencional) y al contener enzimas y percarbonato, permite limpiar las manchas más difíciles.

Al ser un detergente atomizado (no mezclado) confiere homogeneidad al producto y si a esto unimos que no contiene ni fosfatos ni zeolitas, logramos una perfecta disolución

La fantástica piedra blanca – arcilla con regalo de esponja limpiatodo– bote 600 g

Este es uno de esos productos con muchos usos, para limpiar metales, azulejos, espejos, cromados, vitrocerámicas y placas de inducción, incluso para encimeras Silestone.