Pronóstico del Tiempo: España recibe este 1 de enero del 2025 con un clima de contrastes

El primer día de 2025 ha llegado y con él, un panorama meteorológico que parece querer recordarnos que en España, como en la vida misma, siempre hay dos caras de la moneda.

Mientras algunos españoles saludan al nuevo año con paraguas en mano, otros lo hacen luciendo sus mejores gafas de sol. ¿Será esto un presagio de lo que nos espera en los próximos 364 días? Esperemos que no, o al menos que el tiempo nos dé un respiro de vez en cuando.

En Madrid, la capital del reino, el año nuevo se estrena con un cielo que no se decide entre las nubes y el sol. Los madrileños podrán disfrutar de temperaturas que oscilarán entre los -1°C y los 11°C, perfectas para aquellos que quieran presumir de su nuevo abrigo de rebajas o para los valientes que se atrevan con el tradicional chapuzón de año nuevo en el estanque del Retiro. Eso sí, les recomendamos que se lo piensen dos veces antes de zambullirse.

Mientras tanto, en el norte de la península, el temporal ha decidido que no hay mejor forma de empezar el año que con una buena dosis de lluvia.

Galicia, Asturias y Cantabria recibirán el 2025 con cielos cubiertos y precipitaciones que prometen mantener verde el paisaje y llenos los embalses. Los habitantes de estas regiones podrán presumir de tener el cutis más hidratado de toda España, cortesía de la madre naturaleza.

En contraste, el sur de la península y las islas parecen vivir en otro país meteorológico.

