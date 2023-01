Dolce & gabbana intenso pour homme intenso, Invictus de Paco Rabanne son dos los perfumes para hombre más vendidos en Amazon 2023.

Regalar perfumes o fragancias, hoy está al alcance de cualquier bolsillo. Solo dos fragancias de nuestra lista supera los 100 €, otros no alcanzan los 30 €, incluso alguna ni siquiera llega a los 9 €, como la icónica marca Old Spice, la de aquel famoso anuncio de televisión:»Todo es posible cuando tu hombre huele a Old Spice y no a flores» .

Si quieres escoger un perfume para hombres, y no perder mucho tiempo buscando, echa un vistazo a nuestra lista. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores champús anticaspa, hoy de los perfumes para hombres que arrasan en Amazon 2023.

¿Cómo percibimos el perfume?

Muchos perfumes nos gustan pero al usarlo notamos que apenas duran, un buen perfume se crea en base a una sinfonía de tres notas, si pasado media hora el aroma ya no dura, esa fragancia no tiene unas buenas notas base, se queda solo en las notas de salida.

Un mismo perfume puede variar su aroma ligeramente, ya que se ve afectada por la química de la piel de cada persona. Sin embargo en una fragancia bien creada debemos notar todas sus notas. A continuación hablamos de las distintas notas que crean los aromas de un perfume.

Notas de salida

Cuando probamos una fragancia los primeros 15 segundos identificamos las notas de salida, estos aromas se evaporan rápidamente pero son muy importantes ya que es el aroma que identificamos a la hora de comprar el perfume. Son muy comunes entre estas notas los cítricos, el jengibre, la albahaca y las frutas.

Son cientos de aromas distintos. Por ejemplo en los cítricos, tenemos: el aroma a limón, naranja, mandarina, bergamota, cidra, a lima, a hierba limón, a naranja sanguina, a pomelo, a yuzu (un cítrico de origen japonés), el pomelo. La duración de estos aromas va de 5-15 minutos, luego pasamos a las notas medias.

Notas medias o corazón

Es el aroma que queda tras disiparse las notas de salida, son lo que forma el cuerpo del perfume, suelen ser olores menos penetrantes.

Su función es retener algunos de los aromas de las notas de salida y al mismo tiempo introducir nuevos aromas que profundicen la experiencia del perfume escogido. Debido a que representan alrededor del 70 por ciento del aroma total, las notas del corazón generalmente duran más que las notas de salida.

Entre estos aromas medios abundan la rosa, la lavanda, jazmín, clavel, canela, neroli, geranio, pimienta, pino y cardamomo. La duración de estas notas es de 20-60 minutos tras la aplicación de la fragancia.

Notas de fondo o base

Junto con las notas medias, estas son las forman la fragancia. Ayudan a aumentar las notas anteriores a lo largo del tiempo y otorgan a la fragancia profundidad y se evaporan más lentamente.

La duración de estas notas puede ser de 6 horas o incluso más, (ese rastro de aroma que aún queda en la ropa se debe a estas notas base).

No se perciben estas notas hasta después de haber pasado al menos una media hora. Entre estos aromas tenemos el almizcle, la vainilla, el ámbar. El incienso, el musgo, las notas de madera, como cedro, sándalo o bambú.

¿Cómo lograr que un perfume dure más?

Si tenemos la piel seca el aroma durará menos, añadir un poco de vaselina frutar sobre la piel y luego aplicar el perfume conseguirá que este dure más. El aroma se fija más sobre la piel húmeda. Sí, al salir de la ducha, por ejemplo, si y te aplicas un poco de perfume te durará más tiempo.

Si deseas un aroma sutil pulveriza al aire y deja que caiga sobre el cabello o la ropa. Las zonas donde se aplica el perfume son: cuello, detrás de las orejas, parte posterior de las rodillas, en los tobillos o en el interior de las muñecas.

16 perfumes para hombres más vendidos en Amazon

Creada por la perfumista Annick Menardo con notas de salida de ciruela, musgo de roble y cítricos. Notas corazón de caoba y clavel.

Perfume lanzado en 1996 gracias al perfumista Gerard Haury. En esta fragancia destacan unas notas de salida cítricas, con limón, bergamota y además piña y romero.

Las notas corazón son de ciclamen, jazmín y neroli. Las notas de salida, de almizcle, musgo de roble, cedro, palo de rosa brasileño, haba tonka y cardamomo.

La fragancia Ckin2U, se lanzó en 2007, de la mano de los perfumistas, Carlos Benaim, Bruno Javonic, Jean Mar Chaillan y Loc Dong.

Las notas de salida de esta fragancia son de hoja de tomate y limón Las notas medias o corazón, son de vaina de cacao, y las notas de salida son de vetiver, cedro y almizcle blanco.

Perfume lanzado en el 2013, un aroma fresco y deportivo. Entre las notas de salida destaca el pomelo, la mandarina y notas marinas.