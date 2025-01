Pronóstico del Tiempo: Una ola de aire gélido barre España, este 14 de enero de 2025

El invierno ha decidido mostrar su cara más cruda en España este 14 de enero de 2025.

Si pensabas que el frío de los últimos días era intenso, prepárate para lo que está por venir.

Una masa de aire polar se ha instalado sobre la península ibérica, trayendo consigo temperaturas bajo cero y un ambiente que haría tiritar hasta a un pingüino.

En Madrid, la capital del reino, el termómetro ha decidido jugar al limbo, ¿cuán bajo puede llegar? Pues agárrate, porque hoy se esperan mínimas de -2°C.

Sí, has leído bien, dos grados bajo cero. Es el momento perfecto para sacar del armario ese abrigo que parece más un edredón con mangas y esos guantes que te hacen parecer un yeti.

Pero no es solo Madrid la que sufre este frío polar. La ola de frío se extiende por toda España como si fuera una manta helada.

En el norte, las nevadas están haciendo las delicias de los amantes del esquí y la desesperación de los conductores. Si planeabas un viaje por carretera, tal vez sea mejor que lo pospongas, a menos que quieras protagonizar tu propia versión de «Frozen«.

