¬ŅQu√© marca se repite entre los 18 perfumes de mujer m√°s vendidos de Amazon 2022?

Calvin Klein, con tres fragancias, Euphoria, Calvin Klein – In2U for Her y Eternity. Le sigue la marca espa√Īola Tous con dos aromas: Tous by Tous y Tous Oro, por su parte Elizabeth Arden con: Green Tea Scent y Elizabeth Arden 5th Avenue y la firma espa√Īola Tous tambi√©n con dos aromas.

Dise√Īadoras de moda como DKNY y Carolina Herrera tambi√©n tienen protagonismo en esta lista, son muy bien valoradas entre los clientes de Amazon.

¬ŅQuieres regalar un perfume y no sabes c√≥mo escoger? Las fragancias que m√°s se venden, son una apuesta segura. En otro art√≠culo de Periodista Digital hablamos de los mejores productos para el pelo encrespado. Hoy de perfumes de mujer que triunfan en Amazon.

¬ŅC√≥mo acertar al escoger un perfume?

Para algunas personas el perfume es parte de su rutina diaria y tienen una o varias fragancias con las que se identifican. ¬ŅPero c√≥mo dar con estos perfumes? La fragancia perfecta tiene que ver con dos cosas:

Nuestros gustos La química de nuestro cuerpo.

Una fragancia puede oler bien en la botella pero una vez aplicado sobre la piel el aroma puede variar, ya que las hormonas y feromonas de cada persona son diferentes y adem√°s afectan al olor final del producto.

Es posible que te atraiga m√°s de una familia de aromas, si es puedes conseguir alguna muestra gratuita mejor, (lo podr√°s probar en tu piel y ver si te gusta el aroma). En caso de no tener muestras gratuitas procura probar el perfume sobre la piel y dejar pasar al menos una hora y media.

Dejar un tiempo sobre la piel es importante para ver si la fragancia nos huele igual, mejor o peor sobre la piel que en el frasco.

Entre los distintos tipos de perfumes tenemos:

Perfumes florales

Fragancias rom√°nticas, dulces con aroma a flores blancas, lavanda o rosa. Estos aromas los puedes encontrar con textura ligera, adecuados para aplicar tras la ducha, transmiten sensaciones optimistas y aroma a limpio.

Los perfumes florales con notas m√°s densas tienen un aroma m√°s persistente, hay que poner muy poca cantidad, son adecuados m√°s para la tarde noche.

Perfumes terrosos

Con notas a madera, intensos con ingredientes como el pachulí o el sándalo, estos perfumes duran más que los florales.

Perfumes frescos

Ligeros para llevar desde la ma√Īana a la noche, con aroma a c√≠tricos, menta, t√© y hierbas. Indicados para cuando las temperaturas son c√°lidas.

Perfumes nost√°lgicos

Fragancias m√°s de oto√Īo-invierno, con aromas a vainilla, a caf√©, naranja o canela.

18 perfumes de mujer m√°s vendidos en Amazon 2022

Te contamos las principales notas olfativas que tienen estos perfumes, a qu√© huelen de salida, notas medias y las notas finales o de fondo, ‚ÄĒque es la fragancia que persiste tras unas 8 horas.

Aroma floral lanzado en 1997, el perfumista fue Marx Gavarry. En la pir√°mide olfativa destaca:

Notas de salida: violeta, notas marinas, hojas de banana y petit grain.

Las notas corazón son: violeta, magnolia, lirio de los valles, nardos y pimienta.

En las notas de fondo: incienso, s√°ndalo, vainilla de Madagascar y mirra.

Una fragancia fresca y alegre con aroma a naranja y notas a vainilla cremosa. Ideal para adolescentes. Calvin Klein lanzó el duo de fragancias CK IN2U una para mujer y otra para hombre, en lugar de lanzar una sola fragancia unisex. Es un aroma sexy, urbano y sencillo





Uno de los perfumes más regalados, Green Tea es una fragancia suave con aromas cítricos. Se lanzó en 1999 gracias al perfumista Francis Kurkdjian. Las notas iniciales o de salida son de menta, ruibarbo, piel de naranja, limón y bergamota.

Las notas medias son las que percibimos sobre la primera media hora tras aplicarnos el perfume.

En este caso Green Tea huele a jazmín, a clavel, almizcle, ámbar blanco e hinojo. Las notas finales (tras unas 8 horas), a té verde, a musgo de roble, a semillas de apio y a alcaravea. 

Eternity para mujer es una fragancia clásica, se lanzó en 1988, la perfumista fue Sophie Grojsman. En las notas de salida encontramos fresia, salvia, cítricos como la mandarina y notas verdes.

Las notas corazón son clavel, lirio de los valles, narciso, caléndula, violeta, rosa y jazmín. Las notas finales son de heliotropo, almizcle, sándalo, pachulí y ámbar.

Este perfume creado por Maurice Roucel, salió a la venta en el 2004. Una fragancia fresca con notas de salida (las primeras que nos llegan) a pomelo, manzana y pepino.

Las notas medias son de lirio y violeta, mientras que las notas finales las que m√°s perduran huelen a s√°ndalo, √°mbar y almizcle.

Segunda fragancia de la cantante Britney Spears lanzada en el 2005 en un bonito envase redondo con cristales de Swarovsky. Aroma dulce con notas iniciales a lichi rojo y kiwi.

Notas medias con aroma a chocolate blanco y cupcakes. Notas altas de raíz de lirio, almizcle.

Fragancia floral lanzada en el 2012, el perfumista fue Olivier Cresp. En la pir√°mide olfativa encontramos:

Notas de salida, hojas de violeta, bergamota, casia y cilantro.

Notas corazón, gardenia, peonía, jazmín y rosa.

Notas de fondo, almizcle blanco, iris y cedro de Marruecos

Perfume frutal para mujer, se lanzó en 2003, fue creado por Laurent Bruyere y Dominique Rapoin. Las notas de salida son grosella negra, naranja, mandarina, toronja, casia y bergamota.

Las notas corazón son de rosa, albaricoque, jazmín, lirio, y lirio de los valles. Las notas de fondo son de vainilla, haba tonka, almizcle, ámbar y cedro de Virginia.

Un perfume cl√°sico a un precio excelente. Lleva el nombre de la pintora de Estados Unidos. Es una fragancia creada por Sophia Grosjman en 1982. En la pir√°mide olfativa destacan:

Notas de salida: aldeh√≠dos, pi√Īa, bergamota, flor de lavanda y azahar

Original envase para esta sensual fragancia con un aroma duradero estilo oriental. Huele a haba tonka (una mezcla de canela y clavo) y también a cacao. Good Girl salió a la venta en 2016, la cara del perfume fue Karlie Kloss.

Las notas de salida son de haba tonka y cacao con algo de limón.

Las notas medias huelen a almendra, jazmín y tuberosa (una flor India), las notas finales a haba tonka y vainilla.

Se trata de una ex√≥tica fragancia con notas florales y afrutadas, debido a su √©xito, posteriormente salieron distintas variantes de esta misma fragancia, como Calvin Klein Deep Euphoria. La original, ¬ęEuphoria¬Ľ, sali√≥ a la venta en 2005.

Es luminosa, atractiva y transmite optimismo. Creada por los perfumistas, Carlos Benaim, Loc Dong y Dominique Ropion. Las notas principales son de granada, caoba y orquídea. Las notas medias huelen a ámbar, almizcle y violeta. Las finales a loto y a pachuli.

La marca Kenzo tiene ya un largo recorrido, fundada en 1970 por Kenzo Takada en Par√≠s, el dise√Īador naci√≥ en Jap√≥n, pero emigr√≥ a Par√≠s a mediados de los a√Īos 60.

Flower by Kenzo es un aroma inusual, se trata de una fragancia floral basada en tres notas b√°sicas. La violeta de parma, la rosa de Bulgaria y la vainilla.

Las notas medias huelen a almizcle blanco, espino salvaje y opopanax. Este √ļltimo ingrediente es una planta herb√°cea, que se usa en perfumer√≠a por su aroma c√°lido, dulce y aterciopelado.

Las notas finales o base de Kenzo Flower son a grosella negra, a mandarina y jazmín. 

Un perfume inspirado en la mítica calle comercial de Nueva York, con notas altas de lila, mandarina y bergamota.

Notas medias como jazmín, nardo. En las notas finales encontramos aroma de vainilla, sándalo e iris.

El perfume de Tommy Hilfiger girl, combina aromas frutales a mandarina, flor de manzano y grosella negra.

Es refrescante y ligero, las notas medias tienen aroma a flores y hierbas como la menta o la rosa. Las notas de fondo o finales a cuero, cedro y s√°ndalo.

Fragancia floral de Tous, con notas de salida de grosella roja y palisandro brasile√Īo, notas medias de aromas florales como las peon√≠as o las rosa y notas finales de almizcle blanco, cedro e iris.

Perfume floral que se hizo muy popular en los Estados Unidos en la década de los 90.

Las notas de salida a rosa, ciclamen y melón, las notas medias a peonía, lirios y claveles. Las notas de salida de cedro y ámbar.

DKNY Women se lanzó en 1.999, es un perfume frutal con un aroma sorprendente, notas principales a naranja, albaricoque y hojas de tomate.

Notas medias florales con aroma a orquídea, casia, rosa, narciso amarillo. Notas finales:que cierran el aroma de este perfume con notas agradable a abedul y tulipán. 

Perfume floral para mujer, se lanzó en 2014. Las notas de salida son de flor de cactus, las notas corazón de fresia, de rosa y jazmín, las notas finales son amaderadas y de cedro.

