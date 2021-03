La plancha Remington S8590 Keratin Therapy Pro es uno de los mejores productos para reducir el pelo encrespado, ¡ahora en Amazon con –53% de descuento, te ahorras 46 €!

¿No sabes cómo evitar ‘frizz’ ?, ¿buscas trucos y productos que funcionen? Es uno de los problemas más comunes, pasa a cualquier edad y especialmente si tienes el pelo rizado o con tendencia a ondularse.

En Amazon puedes encontrar productos específicos para el pelo. Marcas de reconocido prestigio y también opiniones de consumidores sobre los productos.

Entre los mejores productos para pelo encrespado del Amazon Salón, destacan los de OSIS de Schwarzkopf el Goldwell GW Flat Marvel, bálsamo alisador. En otro artículo de Periodista Digital hablamos sobre las mejores mascarillas para el pelo, hoy sobre productos que ayudan a luchar contra el encrespamiento.

¿Por qué se encrespa el pelo?

Es la pregunta que se hacen muchas mujeres, ¿por qué esos pelillos secos aparecen? La búsqueda de trucos y productos para combatir este problema llama la atención. Nada menos que 29.200.000 resultados en Google para la palabra ‘frizz’ el término en inglés y 1.210.000 para la palabra en español.

Para entender por qué ocurre el encrespamiento, pensemos que cada uno de nuestros cabellos tiene una cutícula que los recubre, cuando la capa está hidratada permanece lisa y el cabello no tiene encrespamiento.

Sin embargo cuando la cutícula se deshidrata se fragmenta y eleva, permitiendo que la humedad pase. En este momento el cabello actúa como una esponja se hincha,y pierde la forma. El resultado es que el pelo aparece seco, con aspecto de estropajo y difícil de peinar.

Trucos para reducir el encrespamiento

Lavarse el pelo con agua tibia

Si usas agua caliente cuando te lavas el pelo procura que el último enjuagado sea con agua tibia. Ya cuanto más caliente esté el agua, más fácil será que el pelo pierda sus aceites naturales, cuando se seque fácilmente aparecerá el encrespamiento.

Desenredar el pelo antes de lavarlo

Seguro lo haces, pero incluso si crees lo tienes desenredado, pasa el cepillo unos segundos por el pelo. Esto ayudará que luego los productos de lavado se distribuya mejor y no de forma desigual. Si te cepillas y desenredas el pelo antes (y no solo después) del lavado contribuirás a evitar el encrespamiento.

No lavarse el pelo a diario

Se puede lavar dos o tres veces en semana, pero es mejor no sea a diario. El problema es que cuando nos lavamos el cabello diariamente, también podemos secar el pelo disminuyendo sus aceites naturales. Además si usas un champú con un nivel de pH alto (por encima de 7), también puede causar encrespamiento y rotura de las fibras capilares.

Pelo rizado – remedios contra la sequedad

El cabello rizado tiende a resecarse con facilidad. Por eso siempre hay que añadir algún producto que ayude a nutrirlo. Un poco de aceite de argán o aceite de coco, de ‘medios a puntas’ una o dos veces por semana ayudará a eliminar el encrespamiento. Humedece

Secador de pelo con iones

Secarse el pelo con un secador convencional es una de las causas de encrespamiento más frecuente. A menudo ‘pegamos’ demasiado el calor a pelo, y esto facilita el encrespamiento.

No seques nunca el pelo muy húmedo con secador. Envuelve en una toalla y cuando ya no esté mojado usa la temperatura de calor medio(aunque tardes un poco más). Los secadores con tecnología iónica nos ayudan a luchar contra el encrespamiento. Además tienes secadores iónicos desde 25 euros, los precios no son elevados.

Truco anti-frizz para estar impecable

Te has lavado el pelo, puesto mascarilla y protector térmico. A continuación te has pasado la plancha o las tenacillas para hacer ondas surferas. ¡De repente notas tienes encrespamiento!, ¿qué hacer? Te cuento un truco fácil, rápido y efectivo.

Usa un poco de tu body milk o de tu crema de manos, te aplicas en la mano, añades unas gotas de agua y lo pasas por el pelo. El encrespamiento desaparecerá. ¡No uses mucha cantidad de crema solo un poco y siempre mezcla con un poco de agua!

Los mejores productos para pelo encrespado en Amazon

Remington Keratin Therapy Pro S8590 – Plancha de Pelo Profesional, Cerámica, Digital, Keratina, Aceite Almendras, Color Bronce

Remington Keratin Therapy Pro S8590 – Plancha de Pelo Profesional, Cerámica, Digital, Keratina, Aceite Almendras, Color Bronce

Revestimiento de cerámica avanzada con queratina y sensor de protección contra el calor

Botón de encendido/apagado del sensor de protección contra calor

Pantalla digital de temperatura, con cinco niveles entre 160 y 230°C

Calentamiento rápido en 15 segundos: emite un pitido cuando está listo

Placas extralargas de 110 mm

Placa flotante para uniformizar la presión sobre el cabello

Función de bloqueo de temperatura. Función turbo

Olaplex No.6 Bond Smoother New, 100 Ml Rebajas 18.354 Opiniones Olaplex No.6 Bond Smoother New, 100 Ml Olaplex es uno de los productos de culto para luchar contra el encrespamiento, usado en peluquerías, también lo puedes comprar para aplicar en casa. La marca simboliza el talento y el esfuerzo, creada por estudiantes del doctorado en químicas en su garaje de California en 2014. En la actualidad es una de las más reconocidas con millones de fans en todo el mundo. OLAPLEX No.6 Sérum reparador de peinado sin enjuague hidrata y protege todo tipo de cabello y elimina el encrespamient o.

o. Este sérum suavizante concentrados es adecuado para todo tipo de cabello, incluido el cabello teñido y tratado químicamente.

La fórmula No.6 fortalece, hidrata y alisa el cabello, y reduce el tiempo de secado con un secador de pelo. OLAPLEX Bond Smoother elimina el encrespamiento y los restos de producto durante 72 horas. Libre de sulfatos, ftalatos, parabenos y gluten. Vegano Seguro para colorear.

Revlon – Intercosmo magnifico 150 ml

Este producto repara el cabello dañado, disciplina el pelo encrespado. Ofrece protección contra el calor intenso, y facilita el deslizamiento de las planchas y tenacillas. Se puede aplicar sobre cabello húmedo o seco y no necesita enjuagar.

Tras su aplicación el pelo queda más manejable y brillante.

Desenreda y facilita el peinado.

Reduce la formación de puntas abiertas.

Aporta volumen y cuerpo al cabello.

Redken – Tratamiento sin Aclarado Extreme Anti-Snap Fortificante y Reparador para Cabellos Estresados y Dañados, 240 ml Rebajas 4.895 Opiniones Redken - Tratamiento sin Aclarado Extreme Anti-Snap Fortificante y Reparador para Cabellos Estresados y Dañados, 240 ml El acondicionador sin enjuague Redken Extreme Anti-Snap suaviza suavemente la cutícula del cabello para ayudar a prevenir la rotura del cabello y fortalecer el cabello dañado. Anti-Snap está formulado con el Complejo de Fuerza de Redken y actúa como un acondicionador profundo, reduciendo la fricción del cepillado y previniendo daños mayores, dejando el cabello sano, brillante y resistente. Anti- Snap proporciona una reducción del 75% en la rotura cuando se usa un sistema de Extreme Shampoo, Conditioner y Anti-Snap. Proporciona protección contra el calor.

Fortalece y suaviza la cutícula para reducir la rotura y las puntas abiertas.

Reduce la rotura en un 75% *

Poder de protección contra daños 5 en 1 contra: daño químico, daño por calor de herramientas de peinado calientes, daño mecánico, daño superficial y rotura del cabello

The Body Source – Puro Aceite de Argán 100% Orgánico, Rico en vitamina E y Antioxidantes Adecuados para el Cabello, la Piel, el Cuerpo y las Uñas, 100ml

Aceite de argán con vitamina E, embotellado de origen en Marruecos. Se prensa en frío para preservar sus características.

Ayuda a mantener el cabello libre de encrespamiento y también se puede usar para la piel y las uñas. En Amazon obtiene un 4.6 sobre 5 y tiene más de 6.000 valoraciones con un 77% de ellas con 5 estrellas.

Wella SP Smoothen champú – 1000 ml

Con ‘Active Cashmire Complex’ este champú es específico para pelo rebelde y rizado. Suaviza la estructura del cabello mientras lo lava. Evita que el cabello se reseque, proporciona brillo y además tiene un agradable aroma.

Remington PROluxe AC9140 – Secador de Pelo Profesional, Secador Iónico, Difusor y Concentrador, 2400 W, Rosa

Una herramienta para lograr peinados duraderos. Secador potente de 2400 vatios con motor de larga duración como los de peluquería. Tecnología que proporciona un 90% más de iones para controlar el encrespamiento. La tecnología OPTIHeat proporciona calor donde importa, flujo de aire mejorado.

El motor de corriente alterna y la tecnología OPTIHeat logran secar y moldear el peinado de forma más rápida y con menos encrespamiento. El modo de ráfaga de peinado perfecto Pro+ fija el peinado durante 24 horas, con 5 años de garantía.

Goldwell, Mousse y espuma – 1 unidad

No se han encontrado productos

Bálsamo para alisar el pelo sin alcohol, logra peinados lisos y rectos ayuda a controlar el encrespamiento durante más tiempo. También proporciona protección contra el calor y evita la rotura del cabello. Su fórmula resistente a la humedad ofrece protección también para el pelo teñido. Ayuda a suavizar y alisar el pelo rebelde.

Plancha de pelo Remington S 9100 PROluxe – revestimiento cerámico – 9 ajustes y pantalla digital

Si buscas una plancha para el pelo a buen precio, que funcione sin maltratar el pelo, está Remington es una buena candidata. Con ajuste de temperatura hasta 230 º. Gracias a las placas de superficie cerámica Ultimate Glide, el cabello queda más suave, las placas se deslizan suavemente por el cabello.

El resultado es que en una sola pasada alisarás hasta el 50% del pelo. Placas flotantes, control de temperatura, bloqueo de seguridad, cable flexible, castillo, apagado automático.

SCHWARZKOPF OSIS MAGIC, Crema de brillo antiencrespado, 50 ml

Este serum proporciona un brillo instantáneo y efecto anti encrespamiento. Tacto suave y sedoso, se elimina fácilmente con un cepillado. Se puede aplicar tanto en pelo húmedo como en seco para retoques de última hora.

John Frieda Serum Antiencrespamiento Extra Fuerte – 50 ml

John Frieda es garantía de alta calidad en cuidado capilar. Este sérum está formulado con siliconas con extracto de algas y proteínas de seda. Repelen la humedad para ayudar a prevenir el encrespamiento. Aportan brillo y suavidad.

Indicado para pelos estropeados, ásperos y encrespados.

Controla el encrespamiento más rebelde.

Cabello suave, manejable y con brillo.

Frederic Fekkai Acondicionador Anti-Frizz Sedoso Liso Sin Plancha 8oz (236ml)

Este acondicionador suavizante suaviza el cabello y restaura la manejabilidad. El Complejo Alisador suaviza las cutículas y ayuda a bloquear la humedad para lograr un cabello liso y sedoso

Revlon Uniq One Lotus – Tratamiento Capilar flor de loto, V2, 150 ml

Un producto funcional que aporta muchos beneficios para el cabello.

Potencia el brillo y ayuda a controlar el encrespamiento.

Protector térmico.

Repara el pelo seco y no engrasa.

Facilita el peinado.

Aporta cuerpo y volumen.

Previene las puntas abiertas

Mantiene el peinado más tiempo.

VIRTUE Polish Un-Frizz Cream 120ml

Virtue ® Un-Frizz Cream es una crema de tratamiento sin aclarado que acondiciona y suaviza el cabello. Elimina el frizz y bloquea la humedad para mantener el cabello liso, brillante y suave.

Incorpora proteína patentada Alpha Keratin 60ku ® se adhiere directamente al cabello, rellenando y alisando las grietas y hendiduras a lo largo de la cutícula, sin necesidad de tratamientos químicos ni ceras pesadas. Ideal para cabello encrespado, rizado, ondulado o grueso. Color seguro, sin parabenos, sin gluten, vegano.

Cantu Gel De Rizos 365 g

Cantu Define & Shine Custard está elaborado con manteca de karité 100% pura y sin ingredientes perjudiciales para la salud del cabello. Convierte los rizos y ondas más secos en definidos y saludables.

Mejora el encrespamiento al proporcionar hidratación al cabello.

Sin aceites minerales, sulfatos, parabenos, silicona, ftalatos, gluten, parafina y propileno.

Mason Pearson B4 – Cepillo para el pelo, pocket bristle

Considerado uno de los mejores cepillos del mundo, Mason Pearson, ingeniero e inventor, comenzó su carrera diseñando telares de procesamiento de lana en Bradford.

El inventor incorporó en 1885, el conocimiento de su tiempo en la industria de procesamiento de lana para desencadenar la invención de una máquina taladradora automática de cepillos para acelerar el proceso de fabricación de cepillos.

Más adecuado para cabello fino a normal de longitud más corta o media melena

5 anillos de mechones de pura cerda de jabalí

Cada mechón contiene cerdas cortadas en 2 longitudes

Las cerdas más cortas se centran en limpiar y pulir la cutícula del cabello.

Las cerdas más largas recogen y distribuyen los aceites naturales que aportan cuerpo y brillo.

El cojín de goma neumático regula la penetración de cada mechón para acondicionar eficazmente el cabello y el cuero cabelludo

Antes de comprar compara precios en Amazon

Si necesitas una plancha para alisar el pelo, una depiladora o cualquier otro accesorio de cuidado personal. Antes de comprar compara precios en Amazon.

En muchas tiendas físicas los productos más populares están agotados, en cambio en Amazon al ponerlos a la venta distintos vendedores puedes encontrarlos con más facilidad.

Además te puedes orientar la franja de precios, puedes comparar luego tanto en tiendas físicas como en otras tiendas online. ¡No falla si lo has visto en Amazon en la mayoría de las ocasiones el precio es mejor¡ Encontrar buenas ofertas siempre nos gusta pero el buen servicio al cliente también. En este sentido Amazon te ofrece total garantía en las devoluciones.

Si quieres que tus envíos sean gratis y rápidos tienes la posibilidad de ser cliente Prime Estos son los clientes que se aprovechan antes que el resto de ofertas flash, tiene acceso a Amazon Vídeo y entregas gratuitas.

Si te gustaría probarlo para ahórrate gastos de envío en tus compras, puedes hacerlo gratis durante un mes. No hay permanencia y durante tu periodo de prueba disfrutarás de todas las facilidades que tienen estos clientes de Amazon. Pasado el mes de prueba el precio al año es de 36 euros.