LAS CAMPANADAS CAMBIAN DE RUMBO

Las Campanadas de Fin de Año, el evento más importante del año, ha cambiado de liderazgo.

Los semi desnudos de la Pedroche ya están más vistos que el TBO y Chicote no aporta nada, mientras que Broncano y su irreverente Lalachus (con faltas de respeto que no tienen ningún sentido) al menos son savia nueva que aporta entretenimiento y, sobre todo, Broncano está de moda. Aunque la realidad es que han ganado en audiencia más por el cansino striptease de la Pedroche, con un vestido hecho con su propia leche materna (ya no saben qué inventar), que por la gracia de los presentadores de `la española´.

Eso sí, los sketch de José Mota han vuelto a lo más alto y han sido divertidísimos y excelentemente realizados.

RTVE es ahora el maestro de ceremonias y les aconsejo a los de Atresmedia que aparquen a la Pedroche y Chicote para siempre y que busquen, como han hecho en RTVE, savia nueva entre sus filas, que tienen de sobra. Para 2025 les aconsejo, por ejemplo, a Pablo Motos, Nuria Roca y las hormigas Trancas y Barrancas.